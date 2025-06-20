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ثقافة وفنون

شيرين رضا: الجمال نعمة وحلاوتي عملت لي مشاكل (فيديو)

الفنانة شيرين رضا،
الفنانة شيرين رضا، فيتو

قالت الفنانة شيرين رضا: "بدأت مشوار الإعلانات وعمري 11 سنة وأول إعلان في العجمي كنت بصقف للحمامات على البحر".

 

شيرين رضا: أبويا خلاني مخافش من الكاميرا

وأضافت خلال لقائها ببرنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي بقناة "أون": "بابا بيحب التصوير وكان عنده صبر يقعد يصورني بكاميرا سينما صغيرة، فاتعودت على الكاميرا وما كنتش بخاف منها".

الجمال نعمة أم نقمة؟ شيرين رضا تعلق

وأكدت: "الجمال بالنسبة لي نعمة طبعًا مش نقمة، دي حاجة ربنا اداهالي هدية، لو فيه حاجات كتير حصلت بسببه تجاوزتها".
 

 

ولفتت شيرين رضا: "أبويا قال لي أنتِ حلوة قوي وهيجي لك مشاكل كتير بسبب حلاوتك وفهمني القصة وفعلًا ده اللي حصل، مش مهم الناس مبسوطة المهم أنا مبسوطة".

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