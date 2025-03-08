أحمد الفيشاوي: شيرين رضا حبي الأبدي ولهذا السبب أحضر حلقات الذكر

كشف الفنان أحمد الفيشاوي، عن حضوره بعض حلقات الذكر وحبه لشيوخ الصوفية، قائلا: "بحب الشيوخ الصوفية وشوفت مشايخ منهم وبروح بعض حلقات الذكر واحنا عندنا آلاف الحلقات وبحضر الحلقات".

حضور أحمد الفيشاوي حلقات الذكر

وأوضح أحمد الفيشاوي، خلال الجزء الثاني من حواره ببرنامج "أسرار"، مع الإعلامية أميرة بدر، المذاع على قناة النهار، أن حلقات الذكر هي قائمة على ذكر ربنا والموضوع بسيط ولذيذ بحضور شيوخ الصوفية، مضيفا: "بحب أروح عشان بيبقى الذكر لله وبحب في قراء القرآن الكريم الشيخ محمد صديق المنشاوي وبحب الحذيفي جدا وبعشق مدح النقشبندي".

وأشار أحمد الفيشاوي، إلى أن النجمة شيرين رضا حب أبدي بالنسبة له متابعا: "شيرين رضا قلبي وهي مش بتتقدم عندي وهي حب أبدي وهو حب صداقة وزمالة وبقالنا سنين كده ولسه اصدقاء لحد دلوقتي ومفيش أجمل منها".

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