ماذا تفعل الحكومة حال ارتفاع أسعار البترول؟ رد حاسم من رئيس الوزراء

كشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، موقف الحكومة في ضوء الحرب الإسرائيلية الإيرانية، من تحرك أسعار البترول عالميا لا سيما في حال زادت عن الأرقام التي تم وضعها بالموازنة الجديدة.

وقال “مدبولي” خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد منذ قليل بالعاصمة الإدارية: "لدينا في كل باب احتياطيات عامة بالموازنة لاستيعاب هذه النوعية من الصدمات، ومتحسبون ووضعنا أرقامنا على متوسطات سعرية معينة وملتزمين بالموازنة ولن نتجاوز الأرقام الموضوعة في ظل حرص الحكومة على الترشيد".





وأوضح: "لدينا احتياطي طوارئ للتعامل مع أي أزمات أو صدمات، وقد نلجأ لمجلس النواب لاعتمادات مالية إضافية استثنائية، وهذا لن يتحدث قبل منتصف العام المالي، نعمل في مناخ وظروف شديدة الاستثنائية ومفيش أي مسئول على مستوى العالم يمكنه التنبؤ بما سيحدث غدا أو في المستقبل القريب".



وأكد:"لو تجاوزت أسعار البترول ما تم وضعه في الموازنة سنطلب من البرلمان اعتمادات مالية إضافية وفقا للظروف".

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