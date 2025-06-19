الجمعة 20 يونيو 2025
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محافظ البحر الأحمر: إنشاء 4 محطات تحلية جديدة لمواجهة أزمة المياه

محافظ البحر الأحمر،
محافظ البحر الأحمر، فيتو

أكد اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، أنه تم رفع كفاءة محطة اليسر لتصل إلى إنتاج 70 ألف متر مكعب، وتعمل بكامل طاقتها خلال شهر، مشيرًا إلى أن ربط خط الكريمات مع خط الجلالة سيضيف 30 ألف متر مكعب من المياه يوميًّا.

 

إنشاء 4 محطات تحلية في رأس غارب

وأضاف، خلال مداخلة مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة “إم بي سي مصر”، أن ربط جزء من الخط بطول 27 كم قادم من الكريمات سيؤمَّن نحو 50 ألف متر مكعب إضافي، لافتًا إلى إنشاء أربع محطات تحلية جديدة في رأس غارب، وسفاجا، والقصير، ومرسى علم.

تكلفة تحلية المياه داخل الفنادق

كما أصدر المحافظ قرارًا يُلزم جميع المنشآت السياحية بإنشاء محطات تحلية خاصة بها، دون الاعتماد على مياه مدينة الغردقة، مؤكدًا أن المحطات "لخدمة المواطن أولًا"، وتكلفة التحلية داخل الفنادق "غير مرتفعة وتغطي الحاجة بشكل كامل".

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