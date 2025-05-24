السبت 24 مايو 2025
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محافظات

محافظ البحر الأحمر: بدء تنفيذ حلول عاجلة ومستدامة لأزمة مياه الشرب

محافظ البحر الأحمر
محافظ البحر الأحمر

 أعلن اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، عن البدء الفعلي في تنفيذ توصيات الاجتماع الأخير الذي عُقد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن إيجاد حلول عاجلة ومستدامة لأزمة مياه الشرب بالمحافظة، مشيرًا إلى أن العمل جارٍ بالتوازي على عدة محاور ضمن خطة شاملة لتطوير المرافق وتحسين خدمات المياه.

 

حل أزمة مياة الشرب بالبحر الأحمر

 وأوضح المحافظ أنه تم البدء في توريد المواسير اللازمة لبدء أعمال إحلال وتجديد 27 كيلو مترًا من خط الكريمات، والذي يُعد أحد الخطوط الحيوية لنقل المياه إلى مدينة الغردقة. كما بدأت بالفعل، منذ الأسبوع الماضي، أعمال ربط خط الكريمات بخط الجلالة، بما يسهم في تحسين كفاءة الإمدادات وتعزيز الطاقة الإنتاجية.

 

وكشف اللواء حنفي، عن بدء العمل لربط خط الجلالة الذي يهدف لتوفير نحو 30 ألف متر مكعب من المياه يوميًا، إلى جانب رفع كفاءة محطة تحلية مياه البحر "اليسر" بالغردقة، لزيادة طاقتها الإنتاجية من 40 إلى 62 ألف متر مكعب يوميًا، وذلك ضمن خطة طموحة لتلبية الاحتياجات المتزايدة للمياه، وحل أزمة المياه بشكل نهائي قبل عيد الأضحى المبارك.

 وأشار محافظ البحر الأحمر إلى أن رئيس مجلس الوزراء يتابع بنفسه تنفيذ الخطة بشكل يومي، ووجّه بسرعة تذليل العقبات التي قد تعوق الإنجاز، مع الالتزام الكامل بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من المشروعات خلال أسبوعين على أقصى تقدير.

 

وأكد المحافظ أن هناك توجيهات واضحة من رئيس الوزراء بالاستمرار في إنشاء محطات تحلية جديدة بالمحافظة، وتوفير المستلزمات الحيوية للمحطات الحالية بهدف الحفاظ على كفاءتها التشغيلية. كما تم التأكيد على الاستمرار في المتابعة الدقيقة لكافة مشروعات مياه الشرب بالمحافظة لتحقيق الأمن المائي لمواطني البحر الأحمر.

ونوه المحافظ إلى أن المحافظة تعمل بشكل متواصل على تطوير البنية التحتية لمرافق المياه بجميع مدنها، بالتنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق، وذلك من خلال محورين رئيسيين وهما التوسعة والرفع المستمر لقدرات محطات التحلية القائمة، إلى جانب إنشاء محطات جديدة لمواكبة التوسعات العمرانية والسياحية، فى كافة مدن المحافظة.

 كما تشمل الجهود المستمرة، أعمال الصيانة الدورية لخطي نقل مياه نهر النيل، "الكريمات–الغردقة" و"قنا–سفاجا"، فضلًا عن تجديد شبكات مياه الشرب الداخلية، ومد شبكات جديدة لتغطية التجمعات السكنية الجديدة.

 واختتم المحافظ تصريحاته بالتأكيد على أن المشروعات الجارية، إلى جانب القرارات الحاسمة التي تم اتخاذها، تهدف إلى تأمين الاحتياجات العاجلة من مياه الشرب بالمحافظة قبل عيد الأضحى، مشيرًا إلى وجود تشديد من مجلس الوزراء على المتابعة اليومية والالتزام بالتوقيتات المحددة، لضمان حل جذري ومستدام لأزمة المياه في البحر الأحمر.

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محافظة البحر الاحمر محافظ البحر الأحمر البحر الأحمر أزمة مياة الشرب بالبحر الأحمر

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