محافظ البحر الأحمر يكشف السبب وراء أزمة مياه الشرب وموعد الحل (فيديو)

قال اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، إن سبب أزمة مياه الشرب في الغردقة يعود إلى قيام الجهات المختصة بسبب كسر وعطل بمحطة تحلية اليسر بعد انتهاء صلاحيتها مما أدى إلي عدم انتظام الضخ.

حل مشكلة مياه الشرب في الغردقة

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": سيتم حل مشكلة مياه الشرب في الغردقة من خلال خط جديد للمياه قادم من الجلالة بطاقة 40 ألف متر.



السبب وراء أزمة عجز مياه الشرب في الغردقة

وأوضح: أن عدم انتظام الضخ ووجود عجز في حجم المياه اليومي إلي جانب تهلك خط الكريمات كان سببا في أزمة مياه الغردقة.

ولفت إلى أن محطات التحلية سيتم عملها في الفنادق لتوفير احتياجات السائحين من المياه في الغردقة، وحاليا يتم الاعتماد على خطوط الشبكة الرئيسية لتوفير المياه للمدينة، مؤكدًا أن أصدر قرارًا بإغلاق كل مغاسل السيارات التي لا تمتلك عدادات.



وأكد: أنه خلال 15 يومًا سيتم رفع كفاءة محطة اليسر وزيادة معدل الضخ اليومي لمياه الشرب من 40 إلى 70 ألف متر مكعب.

وشدد محافظ البحر الأحمر على أن جميع الفنادق والغرف الفندقية لم ولن تتأثر بالأزمة المياه.

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