خريطة رحلات مصر للطيران لعودة الحجاج من الأراضي المقدسة اليوم

تواصل شركة مصر للطيران_الناقل الوطني المصري جسرها الجوي لإعادة حجاج بيت الله الحرام، ومن المقرر أن تنظم الشركة اليوم الخميس 19 يوليو 2025 عدد 13 رحلة جوية.

مصر للطيران تسير 13 رحلة جوية لعودة حجاج بيت الله الحرام

وتنظم مصر للطيران اليوم 13 رحلة جوية لإعادة حجاج بعثة الداخلية والتضامن والسياحة وحجاج قرعة الجيزة وكفر الشيخ والفيوم والإسماعيلية ودمياط وبنى سويف، وحجاج دولة مالي وحج الأفراد والأجانب والسياحة والترانزيت والعمل والإقامة، كالتالي:

7 رحلات جدة - القاهرة

رحلة جدة - باماكو

5 رحلات المدينة المنورة - القاهرة

ونظمت الشركة الوطنية مصر للطيران 17 رحلة جوية لعودة حجاج بيت الله الحرام، أمس الأربعاء، بواقع:

8 رحلات جدة - القاهرة

5 رحلات المدينة المنورة - القاهرة

2 رحلة المدينة المنورة - أسوان

2 رحلة المدينة المنورة - الأقصر.

يأتي ذلك في إطار رحلات إعادة حجاج بعثة الداخلية والأوقاف والصحة والسياحة وحجاج قرعة الإسكندرية والشرقية والمنوفية وبني سويف وأسيوط وأسوان وجنوب سيناء والبحر الأحمر وتضامن البحيرة وسوهاج وأسوان والمنيا والأقصر وقنا، وحج الأفراد والأجانب والسياحة والترانزيت والعمل والإقامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.