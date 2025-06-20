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مواعيد مباريات اليوم الجمعة في كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم
مواعيد مباريات اليوم الجمعة في كأس العالم للأندية، فيتو

كأس العالم للأندية، تقام اليوم الجمعة 4 مباريات في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية 2025، والتي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية وتستمر حتى 13 يوليو المقبل.

 

مباريات الجمعة في كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة

سياتل ساوندرز ضد أتلتيكو مدريد - 1 صباحًا - منصة  دازن.

باريس سان جيرمان ضد بوتافوجو - 4 صباحًا - منصة دازن.

بنفيكا ضد أوكلاند سيتي - 7 مساءً - منصة دازن.

فلامنجو ضد تشيلسي - 10 مساءً  - منصة دازن.

 

مجموعات كأس العالم للأندية 2025

المجموعة الأولى: الأهلي، بالميراس البرازيلي، بورتو البرتغالي، إنتر ميامي الأمريكي.

المجموعة الثانية: باريس سان جيرمان الفرنسي، أتلتيكو مدريد الإسباني، بوتافوجو البرازيلي، سياتل ساوندرز الأمريكي.

المجموعة الثالثة: بايرن ميونخ الألماني، أوكلاند سيتي النيوزيلندي، بوكا جونيورز الأرجنتيني، بنفيكا البرتغالي.

المجموعة الرابعة: فلامنجو البرازيلي، الترجي التونسي، تشيلسي الإنجليزي، لوس أنجلوس إف سي الأمريكي.

المجموعة الخامسة: ريفر بليت الأرجنتيني، أوراوا ريد دياموندز الياباني، مونتيري المكسيكي، إنتر الإيطالي.

المجموعة السادسة: فلومينينسي البرازيلي، بوروسيا دورتموند الألماني، أولسان هيونداي الكوري الجنوبي، ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي.

المجموعة السابعة: مانشستر سيتي الإنجليزي، الوداد البيضاوي المغربي، العين الإماراتي، يوفنتوس الإيطالي.

المجموعة الثامنة: ريال مدريد الإسباني، الهلال السعودي، باتشوكا المكسيكي، سالزبورج النمساوي.

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كأس العالم للأندية سياتل ساوندرز ضد أتلتيكو مدريد باريس سان جيرمان ضد بوتافوجو بنفيكا ضد أوكلاند سيتي فلامنجو ضد تشيلسي

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