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رياضة

على حساب الأهلي، بالميراس يحقق فوزين فقط في تاريخ كأس العالم للأندية

الأهلي وبالميراس،
الأهلي وبالميراس، فيتو

 حقق فريق بالميراس البرازيلي، انتصاره الثاني في تاريخ مشاركاته بكأس العالم للأندية على حساب النادي الأهلي في المباراة التي جمعتهما بمونديال الأندية 2025.

وجاء فوز بالميراس الأول في تاريخه بكأس العالم للأندية على حساب النادي الأهلي أيضا في 8 فبراير عام 2022، بهدفين دون رد في نصف النهائي.

 فاز فريق بالميراس البرازيلي على النادي الأهلي بنتيجة 0/2، في المباراة التي جرت على ملعب ميتلايف، اليوم الخميس، في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية.

ترتيب الأهلي وبالميراس 

 وبهذه النتيجة يحتل النادي الأهلي المركز الأخير في المجموعة الأولى مكتفيا بنقطة واحدة، في حين ياتي بالميراس البرازيلي بصدارة الترتيب برصيد 4 نقاط. 

 

ترتيب مجموعة الأهلي في كأس العالم للأندية

1ـ بالميراس 4 نقاط

2ـ الأهلي نقطة واحدة

3ـ إنتر ميامي نقطة واحدة

4ـ بورتو نقطة واحدة

مع العلم أن إنتر ميامي سيواجه بورتو البرتغالي مساء اليوم الخميس.

 

أهداف مباراة الأهلي وبالميراس 

سجل هدفي بالميراس، وسام أبو علي بالخطأ في مرماه في الدقيقة 49، وخوسيه مانويل لوبيز في الدقيقة 59.

وتوقفت المباراة في الدقيقة 60 لمدة ساعة بسبب ظرف جوي طارئ، قبل أن يتم استئنافها.

وغابت الفاعلية الهجومية تماما طوال أحداث المباراة عن النادي الأهلي، على عكس بالميراس الذي أضاع فرصا عديدة محققة.

تشكيل الأهلي ضد بالميراس

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: يحيى عطية الله، ياسر إبراهيم، أشرف داري، محمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية، حمدي فتحي، محمد علي بن رمضان.

خط الهجوم: محمود حسن تريزيجيه، أحمد سيد زيزو، وسام أبو علي.

تشكيل بالميراس أمام الأهلي

حراسة المرمى: ويفيرتون.

خط الدفاع: خواكين بيكريرز - موريلو – جوستافو جوميز – أجوستين جايي.

خط الوسط: أنيبال مورينو – ريتشارد ريوس – رافائيل فيجا.

خط الهجوم: فاكوندو توريس – فيتور روكي – إستيفاو.

ترتيب مجموعة الأهلي بعد الخسارة من بالميراس في كأس العالم للأندية

إستيفاو رجل مباراة الأهلي وبالميراس في كأس العالم للأندية

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