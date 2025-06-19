قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس: إنه بعد قيام إسرائيل واجهنا عالما عربيا موحدا وفرقناه تدريجيا.

نتنياهو: بعد قيام إسرائيل واجهنا عالما عربيا موحدا وفرقناه تدريجيا

وزعم نتنياهو: سنقضي على التهديد النووي والباليستي الإيراني نهائيًا، وإيران ستدفع ثمن هجماتها على إسرائيل.

وأضاف نتنياهو: مسألة تغيير النظام الإيراني أو سقوطه هي مسألة تخص الشعب الإيراني ولا بديل عن ذلك.

وفي رده على سؤال وجهه له أحد الصحفيين عن احتمال اغتيال خامنئي، قال نتنياهو : تعليماتي أنه لا توجد حصانة لأي شخصية في إيران.



نتنياهو يسعى لاغتيال خامنئي

وأضاف نتنياهو: تغيير النظام الإيراني أو سقوطه ليس هدفا ولكنه قد يكون نتيجة

وبالأمس الأربعاء، وجه رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الشكر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على دعمه في الدفاع عن أجواء إسرائيل.

وادعى أن الصواريخ الإسرائيلية تضرب إيران بقوة هائلة وفي المقابل تكبدت إسرائيل خسائر مؤلمة، على حد قوله.

وجاء في بيان لنتنياهو: "أود أن أشكر الرئيس ترامب، الصديق العظيم لإسرائيل..أشكره على وقوفه إلى جانبنا، وأشكره على دعم الولايات المتحدة في الدفاع عن أجواء إسرائيل".

وأشار نتنياهو إلى أن إسرائيل تضرب إيران بقوة هائلة مع إقراره بتكبد خسائر مؤلمة في الحرب.

وقال: "نحن نضرب نظام آية الله بقوة هائلة"، وتابع "نضرب برنامجهم النووي، وصواريخهم، ومقارهم العسكرية، ورموز قوتهم".

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