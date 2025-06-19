عميد قصر العيني لـ رئيس وزراء صربيا: سترون جهودنا الدؤوبة لتحديث التعليم والرعاية الصحية

أعرب الدكتور حسام صلاح عميد كلية طب قصر العيني، عن فخره بالتطورات الأخيرة التي تحدث في كلية الطب والمستشفيات التابعة لها.

جاء ذلك خلال زيارة الدكتور جورو ماتسوت رئيس وزراء جمهورية صربيا لجامعة القاهرة، والمحاضرة التي ألقاها اليوم بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة، بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد سامي عبدالصادق رئيس جامعةالقاهرة، وعدد من قيادات الوزارة والجامعة.

رقمنة التعليم الطبي بقصر العيني

وأوضح عميد طب قصر العيني أن تلك التطورات تتضمن رقمنة التعليم الطبي، وتوسيع البنية التحتية للبحث العلمي، وتعزيز الحوكمة السريرية بما يتماشى مع المعايير الدولية.

ووجه عميد طب قصر العيني كلامه لرئيس وزراء صربيا قائلا: "سترون جهودنا الدؤوبة لتحديث التعليم، وتوسيع خدمات الرعاية الصحية، وبناء جسور التعاون مع الشركاء حول العالم".



وأكد عميد طب قصر العيني أن هذه الزيارة تمثل بداية صداقة قوية بين بلدينا في مجال العلوم الطبية. لتكن شرارة لأفكار جديدة، وشراكات جديدة، وعالم جديد من أجل عالم أكثر صحة وعدلًا.

وتوجه عميد طب قصر العيني بالامتنان إلى الدكتور محمد أيمن أشرف على رؤيته ودعمه الدائم، وإلى الدكتور محمد سامي عبد الصادق على قيادته الثابتة، وإلى جميع زملائنا في مختلف فروع الجامعة، وأعضاء هيئة التدريس، والمستشفيات، وإلى طلابنا الذين يظلون في صميم رسالتنا.

ووجه حديثه لرئيس وزراء صربيا: "رئيس الوزراء ماتسوت، نحن ممتنون بعمق لشرف حضوركم. أنتم دائمًا مرحب بكم هنا، ليس فقط كقائد، بل كزميل وقائد مشارك. شكرًا لكم."

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