جامعة القاهرة: زيارة رئيس وزراء صربيا فرصة لتعزيز العلاقات الأكاديمية

قال الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، جعل من التعليم محورًا رئيسيًا للتنمية في مصر.

جاء ذلك خلال زيارة الدكتور جورو ماتسوت رئيس وزراء جمهورية صربيا لجامعة القاهرة، والمحاضرة التي يلقيها الآن خلال قاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة، بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور حسام صلاح عميد كلية طب قصر العيني، وقيادات الجامعة.

تشجيع الرئيس السيسي للجامعات على التعاون مع المؤسسات العالمية

ونوه رئيس جامعة القاهرة بأن الرئيس السيسي شجع جامعاتنا على الانفتاح والتعاون مع مؤسسات التعليم العالي حول العالم.

وأعرب عن شعوره بالفخر والاعتزاز باستقبال هذا الوفد الرفيع المستوى في رحاب جامعتنا العريقة، خاصة في ظل الجمهورية الجديدة، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار إلى أن هذه الزيارة تعكس عمق الصداقة وقوة التعاون المتنامي بين بلدينا، كما تسلط الضوء على إيماننا المشترك بقوة التعليم والبحث العلمي في بناء الجسور بين الشعوب.

وأضاف أن هذه الزيارة فرصة ثمينة لتعزيز العلاقات الأكاديمية بين جامعة القاهرة والمؤسسات الصربية، من خلال الأبحاث المشتركة، وتبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وتطوير البرامج التعليمية بما يعود بالنفع على الأجيال القادمة في كلا البلدين.

وأكد أن جامعة القاهرة أثبتت بتاريخها العريق الذي يتجاوز المئة عام، وبعقول طلابها المبدعين وطموحاتهم، أن المعرفة الحقيقية تُبنى على أساس التعاون والانفتاح العالمي.

واختتم حديثه قائلا: "نحن فخورون بهذه الزيارة التي نعدّها خطوة جديدة في مسيرتنا الدولية، وشهادة على مكانتنا العالمية.. نأمل أن تكون هذه الزيارة بداية لشراكة أكاديمية مثمرة، وفصلًا جديدًا من التعاون بين مؤسسات التعليم العالي في مصر وصربيا، من أجل مستقبل أفضل في مجالات العلم والمعرفة وتقدم الإنسانية".

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