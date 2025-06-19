جامعة القاهرة: الرئيس السيسي دفع بالجامعات المصرية نحو الانفتاح

أكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، أن زيارة رئيس وزراء صربيا، تُجسد عمق الصداقة والتعاون بين مصر وصربيا، وتُعبر عن تقدير متبادل لدور التعليم والبحث العلمي في بناء جسور التواصل بين الشعوب.

ورحب عبد الصادق، برئيس وزراء صربيا جورو ماتسوت، خلال زيارته لجامعة القاهرة لإلقاء محاضرة طبية بقاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة اليوم، في ظل الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي جعل من التعليم ركيزة أساسية في مسيرة بناء الدولة الحديثة، ودفع بالجامعات المصرية نحو الانفتاح على العالم وتعزيز شراكاتها الدولية.

تعميق العلاقات الأكاديمية بين جامعة القاهرة والجامعات الصربية

وأشار رئيس جامعة القاهرة إلى أن زيارة رئيس وزراء صربيا للجامعة، فرصة مهمة لتعميق العلاقات الأكاديمية بين جامعة القاهرة والمؤسسات الجامعية في صربيا، خاصة في مجالات البحث العلمي المشترك، وتبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وتطوير البرامج التعليمية، بما يعود بالنفع على الأجيال القادمة في كلا البلدين.

وأكد عبد الصادق أن جامعة القاهرة، بتاريخها الممتد لأكثر من مئة عام، وبما تضمه من عقول متميزة وطلاب واعدين، تؤمن بأن المعرفة الحقيقية تُبنى عبر التعاون والتفاعل الدولي، وتفخر اليوم بهذا اللقاء الذي يُعد خطوة جديدة في مسارها الدولي، وشهادة على مكانتها العالمية.

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