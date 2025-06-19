الخميس 19 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

جامعة القاهرة: الرئيس السيسي دفع بالجامعات المصرية نحو الانفتاح

د. محمد سامي رئيس
د. محمد سامي رئيس جامعة القاهرة، فيتو
ads

أكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، أن زيارة رئيس وزراء صربيا، تُجسد عمق الصداقة والتعاون بين مصر وصربيا، وتُعبر عن تقدير متبادل لدور التعليم والبحث العلمي في بناء جسور التواصل بين الشعوب.

ورحب عبد الصادق، برئيس وزراء صربيا جورو ماتسوت، خلال زيارته لجامعة القاهرة لإلقاء محاضرة طبية بقاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة اليوم، في ظل الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي جعل من التعليم ركيزة أساسية في مسيرة بناء الدولة الحديثة، ودفع بالجامعات المصرية نحو الانفتاح على العالم وتعزيز شراكاتها الدولية.

تعميق العلاقات الأكاديمية بين جامعة القاهرة والجامعات الصربية

وأشار رئيس جامعة القاهرة إلى أن زيارة رئيس وزراء صربيا للجامعة، فرصة مهمة لتعميق العلاقات الأكاديمية بين جامعة القاهرة والمؤسسات الجامعية في صربيا، خاصة في مجالات البحث العلمي المشترك، وتبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وتطوير البرامج التعليمية، بما يعود بالنفع على الأجيال القادمة في كلا البلدين.

 وأكد عبد الصادق أن جامعة القاهرة، بتاريخها الممتد لأكثر من مئة عام، وبما تضمه من عقول متميزة وطلاب واعدين، تؤمن بأن المعرفة الحقيقية تُبنى عبر التعاون والتفاعل الدولي، وتفخر اليوم بهذا اللقاء الذي يُعد خطوة جديدة في مسارها الدولي، وشهادة على مكانتها العالمية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

رئيس وزراء صربيا الرئيس عبد الفتاح السيسي جامعة القاهرة

مواد متعلقة

عميد قصر العيني لـ رئيس وزراء صربيا: سترون جهودنا الدؤوبة لتحديث التعليم والرعاية الصحية

جامعة القاهرة: زيارة رئيس وزراء صربيا فرصة لتعزيز العلاقات الأكاديمية

الأكثر قراءة

إيقاف مباراة الأهلي وبالميراس بسبب ظروف جوية طارئة

صواريخ إيران تزلزل إسرائيل والعرب غارقون في الترفيه.. عصام كامل يكتب: لماذا احتفلت الشعوب العربية بضربات إيران على الكيان الصهيوني؟

بث مباشر، مباراة الأهلي وبالميراس في كأس العالم للأندية 2025

ريبيرو يعلن تشكيل الأهلي لمباراة بالميراس في كأس العالم للأندية

الحرس الثوري يطالب بإخلاء مفاعل ديمونة النووي الإسرائيلي قبل قصفه

وزير الخارجية الأسبق: إسرائيل غير قادرة على دخول حرب مع مصر لهذا السبب

الضاني يرتفع 5 جنيهات، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

منحة مجانية من مدارس 30 يونيو للمتفوقين بالإعدادية، ما التفاصيل ؟

خدمات

المزيد

الضاني يرتفع 5 جنيهات، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

قانون السكة الحديد، تعرف على عقوبة العبث بمعدات الهيئة

طن السلفات يتراجع 1595 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

أسعار بيض المائدة في بورصة الدواجن اليوم الخميس 19-6-2025

المزيد

انفوجراف

قبل امتحان العربي.. تعليمات عاجلة وحاسمة من وزير التعليم بشأن الثانوية العامة 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

غرور قارون، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 78 من سورة القصص (فيديو)

تفسير حلم أكل البطيخ في المنام وعلاقته بالخير والسعادة وزوال الهموم

أمين الفتوى: الحمل من زوج متوفى لا يجوز شرعًا والتلقيح الصناعي مباح بشروط

المزيد
الجريدة الرسمية