الخارجية تكشف موقف الوكالة الدولية للطاقة الذرية من مشروع الضبعة النووي

قال السفير تميم خلاف المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن زيارة مدير عام الوكالة الدولة للطاقة الذرية مهمة في ظل اهتمام مصر منذ فترة بتطوير قدراتها النووية للأغراض السلمية في إطار التنمية الشاملة.

فرصة دعم مشروع الضبعة النووي

وتابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد”: زيارة مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية فرصة لإحاطته بما تم إنجازه في مشروع الضبعة.



تطوير قدرات مصر النووية

وأضاف: مصر مهتمة بتطوير قدراتها النووية في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، ومشروع الضبعة النووي يعد حلما من أجل الحصول على الطاقة النووية السلمية



وأكد: الوكالة الدولية للطاقة الذرية تدعم بشكل كامل مشروع الضبعة للاستخدام النووي السلمي لمساهمته في التنمية.



وثمن مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل جروسي، الدور المصري النشط والتاريخي في مجال نزع السلاح النووي، والجهود التي تقوم بها في هذا الصدد.

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم"رافاييل جروسي" مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، واللواء حسن رشاد رئيس المخابرات العامة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أكد في مستهل المقابلة على تقدير مصر للدور الهام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في دعم منظومة عدم الانتشار النووي ونزع السلاح، بما يساهم في تعزيز السلم والأمن الدوليين، إلى جانب تعظيم الاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، معربًا عن التقدير للجهود الجارية لتوسيع أطر التعاون بين مصر والوكالة.

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