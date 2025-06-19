تموين الإسكندرية تضبط مخالفات في 3 مطاحن وتصادر 4 أطنان دقيق مدعم

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسكندرية اليوم حملات موسعة لضبط الأسواق والأسعار بالمحافظة.

تنفيذا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، وبتعليمات مشددة من المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية.

حيث قام قسم صيانة الحبوب بالمديرية برئاسة المهندسة أمانى حلمى وفريق العمل التابع لها محمود الديب و أحمد سعد مفتشى القسم التابع لإدارة الرقابة التموينية للمديرية برئاسة الدكتور عبد الله عثمان بعدة حملات على المطاحن.

والتى أسفرت عن تحرير محضر لأحد المطاحن قام بتجميع كمية من الدقيق تقدر بـ ٤ أطنان دقيق مدعم بالإضافة إلى تجميع ١٦٠ كجم نخالة وتحرير محضر لأحد المطاحن قام بتجميع عدد ١٠٣ شكائر دقيق مدعم زنة الشيكارة الواحدة ٥٠ كجم.

كما تم تحرير محضر لأحد المطاحن لانتاج دقيق بلدى مدعم ناقص الوزن

وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه هذه المخالفات

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