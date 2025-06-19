وزير التعليم العالي: تعاون أكاديمي ملموس بين مصر وصربيا في السنوات الأخيرة

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن زيارة رئيس وزراء صربيا إلى مصر، هي شهادة قوية على متانة العلاقات المتنامية بين بلدينا، ولا سيما في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي، واللذين يشكلان ركيزة أساسية في بناء جسور التعاون بين الشعوب وتعزيز التفاهم الثقافي والحضاري.

وأضاف خلال زيارة رئيس وزراء صربيا جورو ماتسوت لـجامعة القاهرة، والمحاضرة التي ألقاها اليوم بقاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة، أن التعاون الأكاديمي بين مصر وصربيا أحرز تقدمًا ملموسًا خلال السنوات الأخيرة، مشيرا إلى تطلعه إلى المزيد من المبادرات المشتركة، سواء من خلال تبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب، أو عبر مشاريع بحثية ثنائية، أو من خلال برامج أكاديمية مشتركة تمنح درجات مزدوجة، تسهم جميعها في تطوير منظومتي التعليم والبحث العلمي في كلا البلدين.

شراكات جديدة بين الجامعات المصرية والصربية

وأكد الوزير دعمه الكامل لكل جهد يعزز هذا التعاون ويفتح آفاقًا جديدة للشراكات الأكاديمية بين الجامعات المصرية والصربية، وفي مقدمتها جامعة دايجو، التي تُعد مركزًا رائدًا للتميّز العلمي في المنطقة.

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