الخميس 19 يونيو 2025
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خارج الحدود

مقتل 6 جنود إيرانيين في هجوم إسرائيلي

الهجوم الإسرائيلي
الهجوم الإسرائيلي على إيران

أعلن الجيش الإيراني، في بيان صادر عنه اليوم الخميس، مقتل 6 جنود بعدوان شنه جيش الاحتلال الإسرائيلي على قاعدة في محافظة لرستان وسط غربي إيران.

وفي السياق ذاته، ذكرت وسائل إعلام إيرانية اليوم الخميس، أنه تم سماع دوي انفجار في العاصمة طهران، وذلك بالتزامن مع شن جيش الاحتلال غارات جوية مستخدما طائرات مسيرة.

إسقاط مسيرات إسرائيلية في طهران 

ونجحت الدفاعات الجوية الإيرانية في إسقاط عدد من المسيرات التي استخدمها جيش الاحتلال في شن هجمات على مواقع بالعاصمة طهران.

وفي السياق ذاته، أعلنت الشرطة الإيرانية، في بيان لها اليوم الخميس، عن إسقاط 16 طائرة مسيرة إسرائيلية خلال الأيام الماضية.
 وقالت الشرطة الإيرانية في بيانها اليوم، إنه تم إلقاء القبض على 24 عميلا يعملون لصالح الموساد في غربي طهران.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل إعلام إيرانية، بأن وقف السلطات خدمة الإنترنت أدى لخلل في تشغيل الطائرات الإسرائيلية المسيّرة الصغيرة.

وقالت وسائل ‏إعلام إيرانية نقلا عن مصدر مطلع: توقف الإنترنت أدى لخلل بالاستهدافات التي تشنها المقاتلات الإسرائيلية التي كانت تعمل بناءً على معلومات المسيّرات.

انقطاع الإنترنت في المحافظات الإيرانية

وفي وقت سابق، كشفت وسائل إعلام إيرانية، عن ورود تقارير بشأن انقطاع واسع في الإنترنت في المحافظات الإيرانية.

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إيران الجيش الإيرانى جيش الاحتلال

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