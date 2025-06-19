استعدادات جامعة القاهرة لاستقبال رئيس وزراء صربيا (صور)

تستقبل جامعة القاهرة بعد قليل، رئيس وزراء جمهورية صربيا الدكتور جورو ماتسوت، حيث يلقي محاضرة هامة بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة.

وصول وزير التعليم العالي جامعة القاهرة

وتأتي الزيارة بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، والبحث العلمي، والدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، وعدد من قيادات الوزارة والجامعة.

استعدادات جامعة القاهرة لاستقبال رئيس وزراء صربيا

وحضر منذ قليل وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور، وكان في استقباله الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، والدكتور أحمد رجب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود السعيد نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور حسام صلاح، عميد كلية طب جامعة القاهرة، ومجلس الكلية.

استعدادات جامعة القاهرة لاستقبال رئيس وزراء صربيا

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