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رياضة

ريبيرو يتحدث عن إصابة إمام عاشور ويكشف سبب خروج زيزو أمام إنتر ميامي

الأهلي، فيتو
الأهلي، فيتو

تحدث خوسيه ريبيرو المدير الفني للنادي الأهلي، عن إصابة  إمام عاشور لاعب الفريق خلال مواجهة إنتر ميامي في الجولة الأولي بكأس العالم للأندية والتي أنهت مشواره في البطولة.

وقال ريبيرو في تصريحات إعلامية: “إمام عاشور تعرض لسوء حظ كبير، فالمشاركة في بطولة مثل كأس العالم حلم لأي لاعب، وانتهاء رحلته بهذه الطريقة أمر مؤلم للغاية".

وعن قرار استبدال أحمد سيد زيزو خلال مواجهة إنتر ميامي، أوضح ريبيرو أن القرار جاء بناء على معطيات فنية وبدنية، مشيرا إلى أن زيزو لم يخض مباريات رسمية منذ فترة طويلة قبل انضمامه للفريق، وشارك في التدريبات لمدة يومين فقط قبل لقاء باتشوكا.

وأضاف" زيزو قدم أداء جيدا رغم ظروفه، لكننا قررنا ألا تتجاوز مشاركته 70 دقيقة حفاظا على سلامته، خاصة أنه عائد من فترة توقف طويلة، ولا يمكن المغامرة بإجهاده في هذا التوقيت من البطولة".

وأكد المدير الفني أن زيزو سيكون أكثر جاهزية في المباريات المقبلة، لافتا إلى أن قرار استبداله كان لصالح الفريق واللاعب على حد سواء.

واختتم ريبيرو تصريحاته بالتأكيد على أن الجهاز الفني يعمل حاليا على تجهيز اللاعبين المتاحين بأفضل صورة ممكنة، من أجل مواصلة مشوار الفريق في البطولة وتحقيق أفضل النتائج الممكنة.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة بالميراس البرازيلي اليوم في ثاني جولات المجموعة الأولى بكأس العالم للأندية.

ترتيب مجموعة الأهلي 

المجموعة الأولى: الأهلي، بالميراس البرازيلي، بورتو البرتغالي، إنتر ميامي الأميريكي

موعد مباراة الأهلي وبالميراس 

مباراة الأهلى وبالميراس البرازيلي تقام في السابعة مساء اليوم الخميس بتوقيت القاهرة على ملعب ميتلايف في نيوجيرسي، بالجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم للأندية.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد بالميراس 

ويمكن مشاهدة مباراة بالميراس والأهلي عبر قنوات “MBC” و“DAZN” الحاصلة على حقوق إذاعة مباريات كأس العالم للأندية 2025 في مصر والشرق الأوسط والوطن العربي.

وكان الأهلي افتتح مواجهاته بالبطولة أمام إنتر ميامي الأمريكي، على ملعب هارد روك في ميامي، وانتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف في حين تعادل بالميراس امام بورتو البرتغالي أيضا سلبيا.

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