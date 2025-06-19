ريبيرو يعلن تشكيل الأهلي لمباراة بالميراس في كأس العالم للأندية

أعلن الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تشكيل الفريق الذي من المقرر أن يخوض لقاء بالميراس في الجولة الثانية لدور المجموعات ببطولة كاس العالم للأندية في تمام الساعة السابعة.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: يحيى عطية الله، ياسر إبراهيم، أشرف داري، محمد هاني

خط الوسط: مروان عطية، حمدي فتحي، محمد علي بن رمضان

خط الهجوم: تريزيجية، زيزو، وسام أبو علي

ويخوض فريق النادي الأهلي مواجهة هامة ومرتقبة أمام بالميراس البرازيلي مساء اليوم الخميس في كأس العالم للأندية 2025.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبالميراس

ويمكن مشاهدة مباراة بالميراس والأهلي عبر قنوات “MBC” ومنصة “DAZN” الحاصلة على حقوق إذاعة مباريات كأس العالم للأندية 2025 في مصر والشرق الأوسط والوطن العربي.

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