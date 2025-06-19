مطار العلمين الدولي يستقبل أولى رحلات الخطوط الجوية السعودية قادمة من الرياض

استقبل مطار العلمين الدولي اليوم أولى رحلات الخطوط الجوية السعودية القادمة من العاصمة الرياض، وعلى متنها 78 راكبا، في انطلاقة تشغيلية جديدة تعكس تنامي الاهتمام بمدينة العلمين كوجهة صيفية بارزة على ساحل البحر المتوسط.

ويأتي تشغيل هذا الخط الجوي المباشر ضمن خطة تشغيل موسمية جديدة للخطوط الجوية السعودية، لتسيير رحلات منتظمة إلى مطار العلمين الدولي، بواقع ثلاث رحلات أسبوعيا من الرياض خلال الفترة من 19 يونيو حتى 12 سبتمبر، بالإضافة إلى ثلاث رحلات أخرى من جدة تبدأ في 21 يونيو وتستمر حتى 14 سبتمبر من العام الجاري.

وحرص فريق العلاقات العامة بالمطار على تنظيم استقبال خاص للركاب، تضمن تقديم الورود والهدايا التذكارية، في أجواء إحتفالية تعكس حفاوة الإستقبال وتبرز الصورة الحضارية للمطارات المصرية.



ويُعد هذا التشغيل الجديد أحد ثمار جهود وزارة الطيران المدني في تعزيز الربط الجوي مع الأسواق الخليجية، من خلال تقديم كافة التسهيلات التشغيلية لشركات الطيران، بما يسهم في دعم القطاع السياحي وجذب المزيد من الحركة الوافدة إلى المدن الساحلية المصرية.

وتُعد مدينة العلمين الجديدة إحدى المدن التي أُنشئت ضمن المشروعات القومية للجمهورية الجديدة، بمواصفات عالمية وجهود مصرية خالصة.

وقد أصبحت المدينة درة البحر المتوسط ووجهة ساحلية متميزة، تستقطب أعدادًا متزايدة من المصريين والعرب والأجانب، لما تتمتع به من شواطئ خلابة، وبنية تحتية عصرية، ومرافق ترفيهية وسياحية وتجارية متكاملة، ما عزز من مكانتها كمقصد سياحي واستثماري بارز على خريطة الساحل الشمالي.

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