بدلاء الأهلي أمام بالميراس في كأس العالم للأندية

أعلن خوسيه ريبييرو مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن تشكيل فريقه، استعدادا لخوض مواجهة بالميراس البرازيلي اليوم علي ملعب ميتلايف في ثاني جولات الفريق ضمن منافسات المجموعة الأولى بكأس العالم للأندية.

ويجلس علي مقاعد بدلاء الاهلي كل من: مصطفى شوبير- جراديشار- محمد مجدي أفشة- حسين الشحات- أشرف بن شرقي- أليو ديانج- كريم الدبيس- خالد عبد الفتاح- عمر كمال عبد الواحد- مصطفى العش- أحمد رضا- أحمد رمضان بيكهام.

تشكيل الأهلي أمام بالميراس

حراسة المرمى: محمد الشناوي.‏

خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم وأشرف داري ويحيى عطية الله.‏

خط الوسط: مروان عطية وحمدي فتحي ومحمد علي بن رمضان ومحمود حسن تريزيجيه وأحمد سيد زيزو.‏

خط الهجوم: وسام أبوعلي. ‏

موعد مباراة الأهلي وبالميراس

مباراة الأهلى وبالميراس البرازيلي تقام في السابعة مساء اليوم الخميس بتوقيت القاهرة على ملعب ميتلايف في نيوجيرسي، بالجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم للأندية.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد بالميراس

ويمكن مشاهدة مباراة بالميراس والأهلي عبر قنوات “MBC” و“DAZN” الحاصلة على حقوق إذاعة مباريات كأس العالم للأندية 2025 في مصر والشرق الأوسط والوطن العربي.

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