تنسيق الجامعات 2025، كليات تقبل طلاب الشعبة الهندسية بالثانوية العامة

تنسيق الجامعات 2025.. حدد مكتب تنسيق القبول بالجامعات، الكليات التي تقبل طلاب الشعبة الهندسية بالثانوية العامة، والناجحين في مواد الفيزياء والكيمياء والرياضة البحتة والرياضة التطبيقية.

وتستعرض بوابة فيتو قائمة بالكليات التي تقبل طلاب الشعبة الهندسية، وطلاب شعبة علمي رياضة بالثانوية العامة، قبل انتهاء امتحانات الثانوية العامة، وبدء تنسيق الجامعات.

قائمة الكليات التي تقبل طلاب الشعبة الهندسية

كلية الهندسة جامعة القاهرة

كلية التخطيط العمراني جامعة القاهرة

كلية الهندسة جامعة الإسكندرية

كلية الفنون الجميلة (قسم العمارة) جامعة الإسكندرية

كلية الهندسة جامعة عين شمس

كلية الهندسة جامعة أسيوط

كلية الفنون الجميلة (قسم العمارة) جامعة أسيوط

كلية الهندسة جامعة طنطا

كلية الهندسة جامعة المنصورة

كلية الفنون الجميلة (قسم العمارة) جامعة المنصورة

كلية الهندسة جامعة الزقازيق

كلية الهندسة جامعة حلوان

كلية هندسة المطرية جامعة حلوان

كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان

كلية الفنون الجميلة بالزمالك (قسم عمارة) جامعة حلوان

كلية الهندسة جامعة المنيا

كلية الفنون الجميلة (قسم عمارة) جامعة المنيا

كلية الهندسة بشبين الكوم جامعة المنوفية

كلية الهندسة الإلكترونية بمنوف جامعة المنوفية

كلية الهندسة بالإسماعيلية جامعة قناة السويس

كلية الهندسة بقنا جامعة جنوب الوادي

كلية الهندسة بشبرا جامعة بنها

كلية الهندسة جامعة بنها

كلية الهندسة جامعة الفيوم

كلية الهندسة جامعة كفر الشيخ

كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة بني سويف

كلية الهندسة جامعة بني سويف

كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء جامعة بني سويف

كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة سوهاج

كلية الهندسة جامعة سوهاج

كلية الهندسة جامعة بورسعيد

كلية الهندسة جامعة أسوان

كلية هندسة الطاقة جامعة أسوان

كلية هندسة البترول والتعدين جامعة السويس

كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة السويس

كلية هندسة السويس جامعة السويس

كلية الهندسة جامعة دمياط

كلية الهندسة جامعة دمنهور



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