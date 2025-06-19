محافظ الغربية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 76.8٪

اعتمد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، اليوم الخميس، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2024 / 2025، حيث بلغ عدد المتقدمين لأداء الامتحانات 91 ألفًا و527 طالبًا وطالبة، وبلغت نسبة النجاح 76.8%.

وهنّأ محافظ الغربية أبناءه الطلاب الناجحين، متمنيًا لهم مستقبلًا تعليميًا مشرقًا، ومؤكدًا حرص المحافظة الكامل على دعم مسيرة التعليم وتحفيز التفوق والتميز، باعتبار التعليم هو أساس بناء الجمهورية الجديدة. كما أعرب عن بالغ شكره وتقديره لـ ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، على الجهود التنظيمية المتميزة التي أسهمت في خروج العملية الامتحانية بصورة مشرفة ومنضبطة، مشيدًا بحُسن الإعداد والالتزام داخل اللجان والكنترولات، والحرص على تطبيق أعلى درجات النزاهة والدقة في أعمال التصحيح والرصد.

وفي ختام تصريحاته، توجّه اللواء أشرف الجندي بتحية تقدير واعتزاز لكل من ساهم في إنجاح منظومة الامتحانات هذا العام، بدءًا من القائمين على إعداد الجداول وإدارة اللجان، مرورًا بفِرق التصحيح والرصد داخل الكنترولات، وحتى الإدارات التعليمية التي حرصت على تحقيق الانضباط الكامل داخل مقار الامتحانات.

كما أكد أن محافظة الغربية ستواصل تقديم كل أوجه الدعم لتطوير العملية التعليمية وتحقيق بيئة تعليمية محفزة لأبنائنا الطلاب، بما يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية لبناء الإنسان المصري على أسس علمية وتربوية سليمة.

وأوضح ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أن نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية العامة لهذا العام جاءت أفضل من الأعوام الماضية، مشيرًا إلى أن العملية الامتحانية مرت بهدوء والتزام، دون تسجيل أية شكاوى جسيمة، بفضل المتابعة المستمرة والتنسيق بين المديرية والإدارات التعليمية ولجان النظام والمراقبة. كما أكد أن أعمال التصحيح والرصد تمت بدقة متناهية، وبما يضمن حصول كل طالب على حقه كاملًا.

وأشار وكيل الوزارة إلى نسب النجاح في باقي الشهادات، حيث بلغت نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية المهنية 74.68%، وحققت الشهادة الإعدادية للمكفوفين نسبة نجاح 92.3%، بينما وصلت نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية المهنية للصم وضعاف السمع إلى 100%، كما بلغت نسبة النجاح في شهادة التلمذة الصناعية لطلاب مدارس التربية الفكرية 87.5%.

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