وزير خارجية سلوفاكيا يشكر عبد العاطي على إجلاء رعايا دولته من إسرائيل إلى الأراضي المصرية

تلقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اتصالًا هاتفيًّا من يوراي بلانار وزير الشئون الخارجية والأوروبية بجمهورية سلوفاكيا.

تطوير العلاقات الثنائية

وثمّن الوزير عبد العاطي الاهتمام المتبادل بين البلدين لتطوير العلاقات الثنائية، متناولًا سبل تعزيز العلاقات في كافة المجالات ذات الأولوية للبلدين على ضوء الفرص المتاحة على مختلف الأصعدة، وبما يحقق المصالح والأولويات المشتركة.

خطورة انزلاق منطقة الشرق الأوسط

وتبادل الوزيران الرؤى بالنسبة للقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها المستجدات الأخيرة في قطاع غزة والجهود المصرية الحثيثة الرامية لاستئناف وقف إطلاق النار وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية إلى غزة.

كما تطرق الاتصال إلى تصاعد التوتر في المنطقة في ظل التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران، وحذر الوزير عبد العاطي من خطورة انزلاق منطقة الشرق الأوسط إلى حالة من الفوضى وضرورة العمل على خفض التصعيد ووقف إطلاق النار واحتواء الموقف من خلال الأطر السياسية والدبلوماسية.

ومن جانبه، أعرب الوزير السلوفاكي عن تقديره للعلاقات المصرية السلوفاكية، وتطلعه للارتقاء بها في المجالات المختلفة، موجهًا الشكر للجانب المصري لتيسير الإجراءات الخاصة بإجلاء الرعايا السلوفاك من إسرائيل إلى الأراضي المصرية وإعادتهم إلى بلادهم، في ظل حالة التصعيد التي تشهدها المنطقة.

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