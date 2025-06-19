"جبران" ووزيرة عمل صربيا يتفقدان ورش ومعامل مركز تدريب الحجاز

استقبل وزير العمل محمد جبران، اليوم الخميس، بمكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة، ميليستا دجور جيفيتش ستامينكوفسكي وزيرة العمل والتوظيف والمحاربين القدماء والشؤون الاجتماعية الصربية، والوفد المرافق لها، لتفعيل سُبل التعاون المُشترك، وتنفيذ ما جرى الإتفاق عليه خلال زيارة الوزير جبران إلى صربيا نهاية الشهر الماضي.

تصدير العِمالة المُدربة إلى سوق العمل الصربي

وأكد الوزير جبران، جاهزية الدولة المصرية لتصدير العِمالة المُدربة إلى سوق العمل الصربي، وفي كافة المجالات والمهن المطلوبة، وأوضح الجانبان عُمق العلاقات بين البلدين، وأن صربيا تُعد شريكًا استراتيجيًا لمصر.

كما أن العلاقات تحظى بدعم مباشر من القيادتين السياسيتين، اللتين أرستا أسس التعاون الوثيق، كما تعمل الحكومتان على ترجمته إلى مشروعات وشراكات ملموسة في مختلف القطاعات، وهو ما ظهر جليًا خلال لقاء رئيس مجلس الوزراء د. مصطفي مدبولي،في القاهرة، مع نظيره الصربي، جورو ماتسوت، هذا الأسبوع.

جهود الدولة المصرية لفتح أسواق عمل جديدة

وخلال اللقاء استعرض الوزير جبران جهود الدولة المصرية، لفتح أسواق عمل جديدة أمام الكوادر المصرية المدربة، وبالتعاون مع الشركاء الدوليين والمحليين، في مجالات تنقل الأيدي العاملة، وتطوير منظومة التدريب المهني ورفع كفاءة مراكز التدريب، وتنمية مهارات الشباب، وتأهيلهم على احتياجات سوق العمل الخارجي، والتأكد من امتلاكهم المهارات اللازمة من خلال "الفحص المهني"، وقياس مستوى المهارة والحرفية، وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم، عن طريق "وحدة توجيه ما قبل المُغادرة " التابعة للوزارة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

من جانبها أشادت وزيرة العمل الصربية،بدور مصر الريادي والمحوري على المستوى العربي والأفريقي..كما ثَمنتّ التعاون من أجل بشأن التنسيق، والتفاهم في مجال إنتقال العمالة، وصياغة آلية جديدة لتسهيل انتقال الكوادر المصرية المُدربة إلى سوق العمل الصربي.

وفي ختام اللقاء نظم الوزير ونظيرته القبرصية جولة في مركز تدريب الحجاز، المُجهز بأحدث المعدات والآليات ليكون مركزًا يتم فيه تأهيل واختيار العمالة التي ترغب للعمل في دولة صربيا..حيث تفقدا جميع ورش ومعامل المركز، الذي حظي بإشادة وتقدير من معالي الوزيرة الصربية.

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