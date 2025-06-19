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خارج الحدود

كارثة على الشرق الأوسط أقوى من الانفجار النووي، روسيا تحذر إسرائيل من استهداف محطة بوشهر

محطة بوشهر، فيتو
محطة بوشهر، فيتو

أكد المدير العام لشركة "روساتوم" الروسية للطاقة النووية أليكسي ليخاتشوف أن أي هجوم على محطة "بوشهر" النووية في إيران قد يحدث كارثة على غرار تشيرنوبيل.

إجلاء مجموعة من الخبراء الروس في المحطة

وكشف ليخاتشوف أنه تم إجلاء مجموعة من الخبراء الروس في المحطة، فيما تقتضي الضرورة بقاء بعضهم في المحطة.

ودعا السلطات الإسرائيلية إلى "تجنب أي تلميح أو عمل قد يؤدي إلى ضرب المحطة"، محذرا من العواقب الوخيمة لذلك وكارثة على غرار تشيرنوبيل.

 ضرب المحطات الذرية الإيرانية

كما أكد نائب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ميخائيل تشوداكوف في وقت سابق، أن ضرب المحطات الذرية الإيرانية قد يتسبب في تلوث إشعاعي أقوى من أثر انفجار نووي.

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اليوم، أن روسيا تبذل كل الجهود للحفاظ على السلام ومنع وقوع كارثة نووية في الشرق الأوسط.

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