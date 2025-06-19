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رياضة

4 معلومات عن موقعة الأهلي وبالميراس الليلة

فريق الكرة بالأهلي،فيتو
فريق الكرة بالأهلي،فيتو

يستعد النادي الأهلي لمواجهة بالميراس البرازيلي اليوم في ثاني جولات المجموعة الأولى بكأس العالم للأندية

وتستعرض فيتو في السطور التالية أربع معلومات عن مواجهة اليوم بين الأهلي وبالميراس، وهي زي الفريقين وترتيب الأهلي في مجموعته وموعد المباراة والقناة الناقلة.. 

يرتدي الأهلي القميص الأحمر والشورت الأبيض والجوارب الحمراء، فيما يرتدي حارس مرماه الطاقم الأصفر كاملًا، بينما يرتدي بالميراس البرازيلي القميص الأبيض والشورت الأخضر الغامق والجوارب البيضاء، وحارس مرماه اللون الأزرق كاملًا.

ترتيب مجموعة الأهلي 

المجموعة الأولى: الأهلي، بالميراس البرازيلي، بورتو البرتغالي، إنتر ميامي الأميريكي

موعد مباراة الأهلي وبالميراس 

مباراة الأهلى وبالميراس البرازيلي تقام في السابعة مساء اليوم الخميس بتوقيت القاهرة على ملعب ميتلايف في نيوجيرسي، بالجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم للأندية.

 

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد بالميراس 

ويمكن مشاهدة مباراة بالميراس والأهلي عبر قنوات “MBC” و“DAZN” الحاصلة على حقوق إذاعة مباريات كأس العالم للأندية 2025 في مصر والشرق الأوسط والوطن العربي.

 

وكان الأهلي افتتح مواجهاته بالبطولة أمام إنتر ميامي الأمريكي، على ملعب هارد روك في ميامي، وانتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف في حين تعادل بالميراس امام بورتو البرتغالي أيضا سلبيا.

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