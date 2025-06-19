نتيجة بيضاء بـ 3 لقاءات، عدد أهداف الجولة الأولى في مونديال الأندية

كأس العالم للأندية، شهدت الجولة الأولى لمباريات دور مجموعات كأس العالم للأندية 2025، تسجيل 44 هدفا خلال 16 مباراة.

وتعد مباراة بايرن ميونخ ضد أوكلاند سيتي هي الأكثر غزارة تهديفية بعدما شهدت إحراز 10 أهداف بعد فوز البايرن بنتيجة 10-صفر في افتتاح مشواره بالمجموعة الثالثة لمونديال الأندية.

غياب الأهداف عن ثلاث مباريات

وغابت الأهداف عن ثلاث مباريات وهم مواجهة الأهلي ضد إنتر ميامي في افتتاح البطولة ضمن مواجهات المجموعة الأولي، ومباراة بالميراس ضد بورتو بالمجموعة ذاتها.

كما تعادل فلومينينسي مع بوروسيا دورتموند سلبيا بالجولة الأولى للمجموعة السادسة في مونديال الأندية.

مجموعات كأس العالم للأندية 2025



المجموعة الأولى: الأهلي، بالميراس البرازيلي، بورتو البرتغالي، إنتر ميامي الأميريكي.

المجموعة الثانية: باريس سان جيرمان الفرنسي، أتلتيكو مدريد الإسباني، بوتافوجو البرازيلي، سياتل ساوندرز الأمريكي.

المجموعة الثالثة: بايرن ميونخ الألماني، أوكلاند سيتي النيوزيلندي، بوكا جونيورز الأرجنتيني، بنفيكا البرتغالي.

المجموعة الرابعة: فلامنجو البرازيلي، الترجي التونسي، تشيلسي الإنجليزي، لوس أنجلوس إف سي الأمريكي

المجموعة الخامسة: ريفر بليت الأرجنتيني، أوراوا ريد دياموندز الياباني، مونتيري المكسيكي، إنتر الإيطالي.

المجموعة السادسة: فلومينينسي البرازيلي، بوروسيا دورتموند الألماني، أولسان هيونداي الكوري الجنوبي، ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي.

المجموعة السابعة: مانشستر سيتي الإنجليزي، الوداد البيضاوي المغربي، العين الإماراتي، يوفنتوس الإيطالي.

المجموعة الثامنة: ريال مدريد الإسباني، الهلال السعودي، باتشوكا المكسيكي، سالزبورج النمساوي.

وتنطلق اليوم الخميس مباريات الجولة الثانية من دور مجموعات كأس العالم للأندية 2025 التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة 32 فريقا.

وشهدت الجولة الأولى لمنافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025 المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 14 يونيو حتى 13 يوليو 2025، بمشاركة 32 فريقًا إثارة كبيرة.

نتائج مباريات الجولة الأولى في كأس العالم للأندية 2025



وتستعرض فيتو نتائج مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات في كأس العالم للأندية 2025 والتي جاءت كالتالي:

الأهلي 0-0 إنتر ميامي (المجموعة الأولي)

بالميراس 0-0 بورتو (المجموعة الأولي)

باريس سان جيرمان 4-0 أتليتكو مدريد (المجموعة الثانية)

بوتافوجو 2-1 سياتل سوندرز (المجموعة الثانية)

بايرن ميونيخ 10-0 أوكلاند سيتي (المجموعة الثالثة)

بوكا جونيورز 2-2 نفيكا (المجموعة الثالثة)

تشيلسي 2-0 لوس أنجلوس (المجموعة الرابعة)

فلامنجو 2-0 الترجي الرياضي (المجموعة الرابعة)

ريفر بلايت 3-1 أوراوا (المجموعة الخامسة)

مونتيري 1-1 إنتر ميلان (المجموعة الخامسة)

فلومينينسي 0-0 بوروسيا دورتموند (المجموعة السادسة)

أولسان هيونداي 0-1 صن داونز (المجموعة السادسة)

مانشستر سيتي 2-0 الوداد البيضاوي (المجموعة السابعة)

العين 0-5 يوفنتوس (المجموعة السابعة)

ريال مدريد 1-1 الهلال (المجموعة الثامنة)

باتشوكا 1-2 ريد بول سالزبورغ (المجموعة الثامنة)



ترتيب مجموعات كأس العالم للأندية 2025 بعد الجولة الأولي



المجموعة الأولى

1- الأهلي، نقطة واحدة

2- بورتو، نقطة واحدة

3- بالميراس، نقطة واحدة

4- إنتر ميامي، نقطة واحدة



المجموعة الثانية

1- باريس سان جيرمان، 3 نقاط

2- بوتافوجو، 3 نقاط

3- سياتل ساندرز، دون نقاط

4- أتلتيكو مدريد، دون نقاط

المجموعة الثالثة



1- بايرن ميونخ، 3 نقاط

2- بنفيكا، نقطة واحدة

3- بوكا جونيورز، نقطة واحدة

4- أوكلاند سيتي، دون نقاط

المجموعة الرابعة

1- فلامنجو، 3 نقاط

2- تشيلسي، 3 نقاط

3- لوس أنجلوس، دون نقاط

4- الترجي، دون نقاط

المجموعة الخامسة

1- ريفر بليت، 3 نقاط

2- مونتيري، نقطة واحدة

3- إنتر، نقطة واحدة

4- أوراوا، دون نقاط

المجموعة السادسة

1- صن داونز، 3 نقاط

2- دورتموند، نقطة واحدة

3- فلومينينسي، نقطة واحدة

4- أولسان، دون نقاط

المجموعة السابعة

1- يوفنتوس، 3 نقاط

2- مانشستر سيتي، 3 نقاط

3- الوداد، دون نقاط

4- العين، دون نقاط

المجموعة الثامنة

1- ريد بول سالزبورج، 3 نقاط

2- ريال مدريد، نقطة واحدة

3- الهلال، نقطة واحدة

4- باتشوكا، دون نقاط

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