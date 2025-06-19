نائب رئيس الوزراء يترأس اجتماع المجلس الوطني للسياحة الصحية

ترأس الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، الاجتماع الأول للمجلس الوطني للسياحة الصحية، وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وشريف فتحي وزير السياحة والآثار، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور سامح الحنفي وزير الطيران المدني، والدكتور رأفت هندي نائب وزير الاتصالات لشئون البنية التحتية والتحول الرقمي.

وضع ضوابط وآليات خاصة لتنظيم السياحة الصحية

وفي مستهل الاجتماع رحب الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء، بالحضور، وأشار إلى وضع ضوابط وآليات خاصة لتنظيم السياحة الصحية ورفع كفاءتها كونها تمثل صناعة اقتصادية تساهم في الدخل القومي المصري نظرا ً لما تتمتع به مصر من مقاصد سياحية وصحية، مؤكدا ً على وضع خريطة عمل تسير بشكل مؤسسي، ووضع معايير للتقييم ومتابعة الأداء، مشيرا إلى أن اللجنة ستجتمع كل ثلاثة شهور ويتم رفع تقرير للسيد رئيس مجلس الوزراء.

وأضاف "عبدالغفار" أن الاجتماع تضمن عرض قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1688 لسنة 2025 بإنشاء المجلس الوطني للسياحة الصحية، ومناقشة التكليفات الصادرة من اجتماع اللجنة العليا للسياحة العلاجية والذي انعقد برئاسة رئيس مجلس الوزراء، واستعراض مقترح إنشاء المنصة الالكترونية للسياحة الصحية، وأيضا عرض مقترح معايير انضمام مقدمي الخدمات للمنصة الوطنية للسياحة الصحية، ومسودة الاستراتيجية الوطنية للسياحة الصحية وموقف اجتماعات اللجنة العليا للسياحة العلاجية، والمُشكلة برقم 2813 لسنة 2017 والتوصيات الصادرة عن تلك الاجتماعات خلال العامين 2017/ 2018.

استراتيجية وطنية للسياحة الصحية



وتابع "عبدالغفار" أن الاجتماع ناقش اختصاصات عمل اللجنة والتي تضمنت وضع استراتيجية وطنية للسياحة الصحية، ووضع برامج وآليات توعوية، تبرز أهمية السياحة الصحية والترويج لها وتشجيع مشاركة القطاع الخاص، وإعداد إحصائيات وطنية تحدد أعداد المستفيدين من السياحة الصحية، بما يعكس مركز مصر في المؤشرات العالمية في هذا المجال، وأيضا وضع السياسات التسويقية للإعلان عن خدمات السياحة الصحية بمنهج وطني موحد، والعمل علي ضمان مبدأ تكافؤ الفرص بين القطاع الحكومي والخاص في إتاحة تقديم خدمات السياحة العلاجية.



وقال الدكتور خالد عبدالغفار، إنه تم استعراض مقترح معايير لانضمام مقدمي الخدمات للمنصة الوطنية للسياحة الصحية، والتي تضمنت مقدمي (الخدمات الصحية- والخدمات الفندقية والضيافة- وخدمات النقل- والخدمات اللوجستية) بما يضمن تجربة سياحية صحية متميزة وتعزيز مكانة الدولة المصرية كوجهة عالمية للسياحة الصحية، وأيضا لضمان جودة وموثوقية المنصة الوطنية للسياحة الصحية.

كما ناقش الاجتماع المعايير العامة لجميع مقدمي الخدمات والتي تضمنت التراخيص من الجهات المختصة، والهوية القانونية والتجارية للشركات والمؤسسات الشريكة، مشيرا إلى استعراض القدرة على الربط والتكامل مع المنصة الكترونيا ً، ومعايير الالتزام بكافة اللوائح المرتبطة بالسياحة الصحية وخدمات المرضى وفقا ً للوائح الوطنية والدولية.

ومن جانبه أشار الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إلى أن إنشاء مجلس وطني للسياحة الصحية سيمثل خطوة محورية في هذا الاتجاه، حيث سيعمل على تحسين تجربة السائح الصحي، ويساهم في رفع تصنيف مصر في المؤشرات العالمية لهذا القطاع الحيوي، مشددا على ضرورة الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال، مؤكدًا أن المجلس المقترح سيلعب دورًا فعالًا في تعزيز ملف التسويق الطبي الرياضي لمصر.



وأكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية الدور المنوط باللجنة في دعم توجه الدولة نحو تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي رائد في مجال السياحة الصحية، منوها إلى أهمية تكامل الجهود بين مختلف الجهات المعنية، وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة بفاعلية، إلى جانب إعداد قواعد بيانات وإحصائيات دقيقة تعكس حجم الاستفادة من خدمات السياحة الصحية في مصر.



وأكد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، على ضرورة إعداد دليل استرشادي متكامل لمنظومة السياحة الصحية يغطي الجوانب القانونية والأطر التنظيمية، بما يمكّن الراغبين في الانضمام إلى تلك المنظومة من مقدمي الخدمات من فهم المتطلبات والإجراءات بدقة وشفافية، وبما يسهم في ضمان جودة الخدمة الصحية المقدمة وتعزيز مكانة الدولة كوجهة للسياحة الصحية.



ومن جانبه أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم الممكنة لدعم المجلس الوطني للسياحة الصحية وبما يسهم فى تنظيم قطاع السياحة الصحية ورفع جودة خدماتها مما يؤدي إلى زيادة أعداد السائحين القادمين إلى جمهورية مصر العربية بغرض تلقي الخدمات الصحية، مشيرا إلى حرص الوزارة على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية لتطوير هذا القطاع الحيوي وزيادة تنافسيته.



وأشار الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، إلى أن جهود وزارة الطيران المدني لا تقتصر على تسهيل حركة النقل الجوي فحسب، بل تمتد إلى دعم المؤسسات التابعة لها للارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية المرتبطة بالسياحة العلاجية، لافتًا إلى أن مستشفى مصر للطيران حققت إنجازًا نوعيًا بحصولها على اعتماد التميز في مجال السياحة العلاجية (Temos – GAHAR edition)، لتكون بذلك أول مستشفى في جمهورية مصر العربية تنال هذا الاعتماد الدولي المرموق كما تم إنشاء وحدة متخصصة للمرضى الدوليين (IPD) تختص باستقبال المرضى من مختلف دول العالم الراغبين في تلقي العلاج داخل مصر.



حضر الاجتماع الدكتور محمد الطيب نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور أحمد السبكى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور عمر شريف أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، واللواء طبيب محمد عبد العزيز مرسي ممثل إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة، حسام الشاعر رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية، وعلاء عبد المجيد رئيس غرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية بالقطاع الخاص، أحمد سيد حسن رئيس قطاع موازنات التنمية البشرية بوزارة المالية.

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