إصابة 30 شخصا في القصف الصاروخي الإيراني على إسرائيل بينهم 3 حالات خطيرة

أفادت هيئة الإسعاف الإسرائيلية، بإصابة 30 شخصا في منطقة حولون قرب تل أبيب بينهم 3 في حالات خطرة جراء القصف الصاروخي الإيراني.

أطلقت إيران، الخميس، دفعة جديدة من الصواريخ باتجاه إسرائيل على ما ذكرت وكالة فارس للأنباء في اليوم السابع من الحرب غير المسبوقة بين طهران والدولة العبرية.

وكتبت الوكالة "صواريخ متطورة تهدر باتجاه تل أبيب" فيما كان التلفزيون الإيراني الرسمي يبث مشاهد مباشرة من المدينة الإسرائيلية.

إصابة مستشفى ومبنى البورصة

وأعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية إصابة مستشفى يقع في جنوب البلاد إصابة مباشرة بعدما أطلقت إيران دفعة جديدة من الصواريخ.

وكتبت الوزارة عبر إكس "مستشفى سوروكا في بئر السبع في جنوب إسرائيل أصيب إصابة مباشرة".

وأشار ناطق باسم المستشفى إلى "تضرر المستشفى وأضرار واسعة في مناطق مختلفة. نقيم الأضرار راهنا بما في ذلك الإصابات. نطلب من المواطنين عدم المجيء إلى المستشفى في الوقت الراهن".

كما أفادت تقارير إسرائيلية بإصابة مبنى بورصة الألماس الإسرائيلية في منطقة رامات جان قرب تل أبيب.

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