كأس العالم للأندية، تنطلق اليوم الخميس مباريات الجولة الثانية من دور مجموعات كأس العالم للأندية 2025 التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة 32 فريقا.

مواعيد مباريات الجولة الثانية لكأس العالم للأندية 2025

الخميس 19 يونيو 2025

بالميراس ضد الأهلي - 7 مساءً - ملعب ميتلايف

إنتر ميامي ضد بورتو - 10 مساءً - ملعب مرسيدس بنز

الجمعة 20 يونيو 2025

سياتل ساوندرز ضد أتلتيكو مدريد - 1 صباحًا - ملعب لومين فيلد

باريس سان جيرمان ضد بوتافوجو - 04:00 صباحا - ملعب روز باول

بنفيكا ضد أوكلاند سيتي - 7 مساءً - ملعب إنتر أند كو

فلامنجو ضد تشيلسي - 9 مساءً - ملعب لينكون فاينانشال فيلد

السبت 21 يونيو 2025

بايرن ميونخ ضد بوكا جونيورز - 04:00 صباحا - ملعب هارد روك

لوس أنجلوس ضد الترجي - 01:00 صباحا - ملعب جيوديس بارك

صن داونز ضد بوروسيا دورتموند - 7 مساءً - ملعب تي كيو إل

إنتر ضد أوراوا ريد دياموندز - 10 مساءً - ملعب لومين فيلد

الأحد 22 يونيو 2025

فلومينينسي ضد أولسان هيونداي - 01:00 صباحا - ميتلايف

ريفر بليت ضد مونتيري - 04:00 صباحا - ملعب روز باول

يوفنتوس ضد الوداد - 7 مساءً - لينكون فاينانشال فيلد

ريال مدريد ضد باتشوكا - 10 مساءً - بانك أوف أمريكا

الإثنين 23 يونيو 2025

ريد بول سالزبورج - الهلال - 01:00 صباحا - أودي فيلد

مانشستر سيتي ضد العين - 04:00 صباحا - مرسيدس بنز



القنوات الناقلة لكأس العالم للأندية 2025



أعلنت شبكة قنوات DAZN بث منافسات كأس العالم للأندية 2025، وأشار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في بيان رسمي إلى أن جميع مباريات البطولة ستبث بتقنية عالية لجميع أنحاء العالم على الشبكة مجانًا.

وتنص اتفاقية فيفا مع شبكة DAZN، على إذاعة مباريات كأس العالم للأندية 2025 الـ63، مجانًا عبر منصاتها في جميع أنحاء العالم بلغات مختلفة.

وتتضمن الاتفاقية بين فيفا والشبكة العالمية، بيع DAZN لحقوق إذاعة المباريات للشبكات المحلية لإذاعتها مجانًا، لانتشار البطولة في جميع أنحاء العالم وجعل كرة القدم عالمية حقًا.

وأسدل الستار علي مباريات الجولة الأولى لبطولة كأس العالم للأندية 2025 بمشاركة 32 فريقا والتي شهدت تصدر الأهلي قمة مجموعته ومفاجأة في مجموعة ريال مدريد.

مجموعات كأس العالم للأندية 2025



المجموعة الأولى: الأهلي، بالميراس البرازيلي، بورتو البرتغالي، إنتر ميامي الأميريكي.

المجموعة الثانية: باريس سان جيرمان الفرنسي، أتلتيكو مدريد الإسباني، بوتافوجو البرازيلي، سياتل ساوندرز الأمريكي.

المجموعة الثالثة: بايرن ميونخ الألماني، أوكلاند سيتي النيوزيلندي، بوكا جونيورز الأرجنتيني، بنفيكا البرتغالي.

المجموعة الرابعة: فلامنجو البرازيلي، الترجي التونسي، تشيلسي الإنجليزي، لوس أنجلوس إف سي الأمريكي

المجموعة الخامسة: ريفر بليت الأرجنتيني، أوراوا ريد دياموندز الياباني، مونتيري المكسيكي، إنتر الإيطالي.

المجموعة السادسة: فلومينينسي البرازيلي، بوروسيا دورتموند الألماني، أولسان هيونداي الكوري الجنوبي، ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي.

المجموعة السابعة: مانشستر سيتي الإنجليزي، الوداد البيضاوي المغربي، العين الإماراتي، يوفنتوس الإيطالي.

المجموعة الثامنة: ريال مدريد الإسباني، الهلال السعودي، باتشوكا المكسيكي، سالزبورج النمساوي.

وشهدت الجولة الأولى لمنافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025 المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 14 يونيو حتى 13 يوليو 2025، بمشاركة 32 فريقًا إثارة كبيرة.

نتائج مباريات الجولة الأولى في كأس العالم للأندية 2025



وتستعرض فيتو نتائج مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات في كأس العالم للأندية 2025 والتي جاءت كالتالي:

الأهلي 0-0 إنتر ميامي (المجموعة الأولى)

بالميراس 0-0 بورتو (المجموعة الأولى)

باريس سان جيرمان 4-0 أتليتكو مدريد (المجموعة الثانية)

بوتافوجو 2-1 سياتل سوندرز (المجموعة الثانية)

بايرن ميونيخ 10-0 أوكلاند سيتي (المجموعة الثالثة)

بوكا جونيورز 2-2 نفيكا (المجموعة الثالثة)

تشيلسي 2-0 لوس أنجلوس (المجموعة الرابعة)

فلامنجو 2-0 الترجي الرياضي (المجموعة الرابعة)

ريفر بلايت 3-1 أوراوا (المجموعة الخامسة)

مونتيري 1-1 إنتر ميلان (المجموعة الخامسة)

فلومينينسي 0-0 بوروسيا دورتموند (المجموعة السادسة)

أولسان هيونداي 0-1 صن داونز (المجموعة السادسة)

مانشستر سيتي 2-0 الوداد البيضاوي (المجموعة السابعة)

العين 0-5 يوفنتوس (المجموعة السابعة)

ريال مدريد 1-1 الهلال (المجموعة الثامنة)

باتشوكا 1-2 ريد بول سالزبورغ (المجموعة الثامنة)



ترتيب مجموعات كأس العالم للأندية 2025 بعد الجولة الأولي



المجموعة الأولى

1- الأهلي، نقطة واحدة

2- بورتو، نقطة واحدة

3- بالميراس، نقطة واحدة

4- إنتر ميامي، نقطة واحدة



المجموعة الثانية

1- باريس سان جيرمان، 3 نقاط

2- بوتافوجو، 3 نقاط

3- سياتل ساندرز، دون نقاط

4- أتلتيكو مدريد، دون نقاط

المجموعة الثالثة



1- بايرن ميونخ، 3 نقاط

2- بنفيكا، نقطة واحدة

3- بوكا جونيورز، نقطة واحدة

4- أوكلاند سيتي، دون نقاط

المجموعة الرابعة

1- فلامنجو، 3 نقاط

2- تشيلسي، 3 نقاط

3- لوس أنجلوس، دون نقاط

4- الترجي، دون نقاط

المجموعة الخامسة

1- ريفر بليت، 3 نقاط

2- مونتيري، نقطة واحدة

3- إنتر، نقطة واحدة

4- أوراوا، دون نقاط

المجموعة السادسة

1- صن داونز، 3 نقاط

2- دورتموند، نقطة واحدة

3- فلومينينسي، نقطة واحدة

4- أولسان، دون نقاط

المجموعة السابعة

1- يوفنتوس، 3 نقاط

2- مانشستر سيتي، 3 نقاط

3- الوداد، دون نقاط

4- العين، دون نقاط

المجموعة الثامنة

1- ريد بول سالزبورج، 3 نقاط

2- ريال مدريد، نقطة واحدة

3- الهلال، نقطة واحدة

4- باتشوكا، دون نقاط

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