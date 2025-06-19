الخميس 19 يونيو 2025
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حوادث

تحرير 1454 مخالفة ملصق إلكتروني وعدم ارتداء الخوذة الواقية

تحرير 915 مخالفة
تحرير 915 مخالفة للملصق الإلكتروني

حرر رجال الإدارة العامة للمرور، 915 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني على مستوى الجمهورية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

فوائد استخدام الملصق الإلكتروني

يُذكر أن الملصق الإلكتروني يُسهم في تنفيذ نظام آلي لفحص المركبات أمنيًا، والتعرف على السيارات المطلوبة والمنتهية تراخيصها. كما يساهم في تسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية موحدة في جميع أنحاء الجمهورية، مما يعزز مبدأ سيادة القانون.

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ويعمل الملصق على التعرف على السيارات التي انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد عن طريق المنافذ الجمركية، بالإضافة إلى السيارات التابعة للمناطق الحرة. كما يساعد في رفع معدلات ضبط السيارات المبلغ بسرقتها من خلال إدراجها بشكل إلكتروني، مما يساهم في سرعة ضبطها.

حملات مرورية لضبط السيارات المتهالكة

من جهة أخرى، يُتيح الملصق الإلكتروني تحديد أماكن الكثافات المرورية وإبلاغ غرف عمليات إدارات المرور بها، ما يسمح بتوجيه مستخدمي الطرق لأفضل المسارات البديلة عبر ربط الملصق مع مركز معلومات المرور إلكترونيًا.

وفي سياق آخر، تولت الأجهزة المعنية  رفع 46 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع، كما تم تحرير 539 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة الواقية أثناء القيادة.

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الادارة العامة للمرور تركيب الملصق الالكتروني تسجيل المخالفات سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة فحص المركبات مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني مخالفة للملصق الإلكتروني ل الإدارة العامة للمرور

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