سيولة مرورية في القاهرة الكبرى وزحام بكوبري أكتوبر ومحور صفط اللبن

تواصل الإدارة العامة للمرور جهودها اليومية لضبط الحركة المرورية وتحقيق السيولة على المحاور الرئيسية بالقاهرة الكبرى.

سيولة مرورية نسبية في القاهرة الكبرى.. وانتشار أمني مكثف لتنظيم الحركة

ورصدت الخدمات الميدانية صباح اليوم الخميس 19 يونيو 2025، انسيابًا نسبيًا في حركة السيارات بمعظم المحاور الحيوية، مع بعض الكثافات المحدودة في توقيت الذروة الصباحية خاصة أعلى كوبري 6 أكتوبر باتجاه وسط البلد، ومحور صفط اللبن في الاتجاه القادم من الجيزة إلى الدائري.

تكثيف التواجد المروري

دفعت الإدارة بعدد كبير من الضباط والأفراد والونشات المرورية، لمواجهة أي أعطال أو حوادث طارئة قد تعطل السيولة، كما تم تفعيل غرف العمليات لمتابعة الحالة لحظة بلحظة.

تحويلات مرورية وتنبيهات للسائقين

يُنصح بتجنب محور عباس العقاد من مدينة نصر في اتجاه مصر الجديدة بسبب أعمال صيانة جزئية.

تم فتح جميع مداخل كوبري أكتوبر بعد رفع سيارة معطلة بمنطقة رمسيس.

حركة السير طبيعية على الطريق الدائري باستثناء تباطؤ نسبي في المنيب والمرج.

وتُهيب الإدارة العامة للمرور بقائدي المركبات الالتزام بتعليمات رجال المرور، ومراعاة المسافات الآمنة، وعدم استخدام الهاتف أثناء القيادة.

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