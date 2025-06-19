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حوادث

النيابة العامة تُجري تفتيشًا لمركز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان

تفتيش مركز إصلاح
تفتيش مركز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان

كلّف النائب العام المستشار محمد شوقي فريقًا من أعضاء النيابة العامة بالانتقال لزيارة وتفتيش “مركز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان (٤) رجال”، في إطار توجيهات بالتفتيش الدوري على مراكز الإصلاح والتأهيل وأقسام الشرطة بمختلف أنحاء الجمهورية.

تفقّد الفريق عنابر النزلاء، وتحقّق من نظافتها وجاهزيتها وملاءمتها لإعدادهم، وخُلوها مما ينتهك خصوصيتهم.

كما استمع الفريق إلى عددٍ من النزلاء بشأن تقييمهم لأوضاعهم المعيشية، فلم يُبدوا أية شكاوى، وقرّروا تمتعهم بكامل حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون.

 


وقد زار فريق النيابة العامة المركز الطبي الملحق بمركز الإصلاح والتأهيل، ووقف على أحوال النزلاء المترددين عليه، وانتظامهم في تلقّي الرعاية الطبية اللائقة، كما عاين صيدلية المركز، ومناطق التريُّض، وأماكن الزيارة -مطالعًا دفاترها-، والمبنى التعليمي، ودور العبادة، ومكتبة الاطلاع، والملاعب الرياضية، وغرف أداء الهوايات.

وفي ختام الزيارة، تحقق الفريق من أماكن إعداد الطعام، وقوفًا على مدى صلاحية الأغذية فيها، ومدى استيفاء الاشتراطات الصحية بها.

وستواصل النيابة العامة تباعًا تفتيش أقسام ومراكز الشرطة، وزيارة أماكن الإصلاح والتأهيل المجتمعي، إعمالًا لدورها في صون وحماية الحقوق والحريات، وقيامًا بواجبها في الإشراف على الأماكن التي تنفذ فيها الأحكام الجنائية، وذلك وفقًا لما كفله الدستور والقانون، كما ستقوم برصد ومتابعة أية شكاوى تَرِد في هذا الشأن.

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النائب العام المستشار محمد شوقي مراكز الاصلاح والتأهيل النيابة العامة

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