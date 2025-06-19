"يديعوت أحرونوت" عن مسؤولين إسرائيليين: من غير المؤكد انضمام الجيش الأمريكي للهجمات على إيران

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية نقلًا عن مسؤولين إسرائيليين، أنه من غير المؤكد انضمام الجيش الأمريكي للهجمات على إيران

يأتي ذلك في ظل تأكيدات وكالة بلومبرج، بأن مسؤولين أمريكيين يستعدون لتوجيه ضربة على إيران في الأيام المقبلة.

وأشارت عن مصادر مطلعة إلى أن قيادات عليا في عدد من الوكالات الفيدرالية بدأت بالفعل الاستعداد لهجوم محتمل على إيران.

وأوضحت بلومبرج نقلًا عن مسؤول في البيت الأبيض، أن كل الخيارات لا تزال مطروحة على الطاولة.

وقبل قليل ذكرت شبكة "سي بي إس" عن مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أرجأ قرار الضربة ضد إيران.

وأضافت الشبكة أن ترامب اشترط أن تتخلى إيران عن برنامجها النووي، كي توقف الولايات المتحدة خطط مهاجمتها.

وأشارت الشبكة إلى أن المبعوث ستيف ويتكوف استمر في الاتصال بوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في الأيام الأخيرة، حتى حين كان ترامب يفكر بمهاجمة إيران.

وفي نفس السياق أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال"، يوم الأربعاء، إن ترامب، أبلغ كبار مساعديه بأنه وافق على خطط الهجوم على إيران.

وأضافت الصحيفة نقلًا عن ثلاثة أشخاص مطلعين أن ترامب كان يرجئ إصدار الأمر النهائي ليرى ما إذا كانت طهران ستتخلى عن برنامجها النووي.

وأكدت الصحيفة أن ترامب أبلغ كبار مساعديه بأنه وافق على خطط الهجوم على إيران دون أن يعطي الأمر للتنفيذ.

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