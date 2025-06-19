العالم يحبس أنفاسه، ترامب يعقد اليوم ثالث اجتماع بغرفة العمليات بشأن إيران

يعقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس اجتماعًا ثالثًا في "غرفة العمليات" مع دخول الحرب بين إسرائيل وإيران يومها السابع، وسط ترقب العالم أجمع لقرار ترامب المشاركة في هذه الحرب أم لا.

وفق ما أفادت مراسلة العربية/الحدث يتلقى الرئيس الأمريكي بحسب العربية/الحدث، إحاطة استخباراتية أخرى من فريق مستشاريه في غرفة العمليات حول الخيارات والمخاطر أيضًا.

يأتي ذلك، فيما أفادت مصادر مطلعة، بأن مسؤولين أمريكيين كبارًا يستعدون لاحتمال توجيه ضربة لإيران خلال الأيام المقبلة.

كما ذكرت المصادر أنه توجد خطط محتملة لشن ضربة خلال مطلع الأسبوع المقبل، وفق ما نقلت وكالة بلومبيرج.

إلا أنها أشارت في الوقت عينه إلى أن الوضع لا يزال يتطور وقد يتغير.

التزامن، واصلت إسرائيل ضرباتها اليوم على مناطق مختلفة في إيران، منها العاصمة طهران فضلًا عن أصفهان والبرز.

فيما حذر جيش الاحتلال الإسرائيلي المدنيين من البقاء في محيط مفاعل آراك للماء الثقيل، داعية إلى إخلاء المنطقة.

وجاء التحذير في منشور عبر منصة إكس، تضمن صورة أقمار اصطناعية للمفاعل الذي يقع على بعد 250 كيلومترا جنوب غرب طهران محاطة بدائرة حمراء، على غرار التحذيرات التي سبقت ضربات جوية سابقة.

بينما أعلن التلفزيون الإيراني اليوم الخميس، بدء الموجة 13 من عمليات "الوعد الصادق 3" ضد إسرائيل عبر إطلاق صواريخ ثقيلة وبعيدة المدى.

وكانت وكالة "فارس" الإيرانية، ذكرت أن الطائرات المسيرة التابعة للجيش الإيراني، والمزوَّدة برؤوس حربية خارقة للتحصينات، نفَّذت ضربات دقيقة استهدفت مواقع داخل الأراضي المحتلة.

وأضافت الوكالة في تقرير أن "الهجوم يأتي ضمن المرحلة السادسة من العمليات الجوية بالطائرات المسيّرة التي أطلقتها طهران، في إطار الرد على الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، حيث وصفت الضربات بأنها "قاسية وفعالة".



وأوضحت "تم إطلاق عشرات المسيَّرات الهجومية من مختلف الأنواع، والمزودة برؤوس حربية خارقة للتحصينات، نحو أهداف محددة داخل "الكيان الصهيوني"، حيث أُلحقت بها ضربات وُصفت بـ"القاسية والدقيقة".

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