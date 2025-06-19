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حوادث

تجديد حبس مالك مطعم نشب به حريق في مصر الجديدة

مطافئ، فيتو
مطافئ، فيتو

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح مصر الجديدة حبس مالك مطعم نشب به حريق بتهمة الإهمال وتشغيل أطفال قصر لديه وعدم الالتزامات باشتراطات السلامة المهنية 15 يوما علي ذمة التحقيق. 

وقال مالك المطعم إنه يدير المطعم في هذه المنطقة منذ سنوات كبيرة والأطفال الذين يعملون معه معتادون على ذلك مشيرا إلى أنهم قدموا إليه طلبا للعمل لكسب قوت يومهم ولم يمانع ذلك.  

وأضاف مالك المطعم أنه كان يدير المطعم بدون الالتفات لضرورة وجود عبوات إطفاء الحريق أو تنظيف المدخنة أو الأدوات من الدهون أو عمل فحص دوري لوحدات الكهرباء وأنابيب البوتاجاز الموجودة في المكان
 وكانت قوات الحماية المدنية بالقاهرة قد نجحت في السيطرة على النيران التي اندلعت بأحد المطاعم الشهيرة في ميدان سفير بحي النزهة، وذلك قبل امتدادها إلى الشقق السكنية بالعقار المكون من ستة طوابق، وتمكنت القوات من السيطرة على النيران، بعد تنفيذ عملية إخلاء للسكان وفصل التيار الكهربائي والغاز لمنع حدوث انفجار نتيجة شدة النيران.

وبحسب المعاينة الأولية، تبين أن الحريق نشب نتيجة انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل المطعم الكائن بالطابق الأرضي، ما أدى إلى تصاعد ألسنة اللهب ووصولها إلى شرفات الطوابق من الأول حتى الثالث، كما امتدت النيران إلى محل أحذية مجاور مغلق، وأسفرت عن تفحم محتوياته بالكامل، إلى جانب التلفيات التي لحقت بالمطعم.

وأصدر اللواء إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، قرارًا عاجلًا بتشكيل لجنة هندسية لفحص العقار رقم 78 بشارع عثمان بن عفان، وذلك لتقييم الأضرار التي لحقت بالمبنى وبيان مدى تأثره بارتفاع درجات الحرارة والنيران التي اندلعت في الطابق الأرضي. 

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محكمة جنح مصر الجديدة قوات الحماية المدنية بالقاهرة ميدان سفير النزهة

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