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حوادث

حريق هائل يلتهم مزرعة ماشية بميت غزال في الغربية

حريق مزرعة مواشي
حريق مزرعة مواشي بميت غزال

 اندلع حريق هائل داخل مزرعة ماشية تقع بجوار مسجد الشيخ مصطفى إسماعيل بقرية ميت غزال التابعة لمركز السنطة بمحافظة الغربية، وتعود ملكيتها للمواطن عصفورعطالله.

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تلقت الأجهزة الأمنية بـ محافظة الغربية إخطارا من شرطة النجدة بنشوب حريق.

وفور تلقي البلاغ، انتقلت قوات الحماية المدنية بمحافظة الغربية إلى موقع الحادث، حيث تمكنت من السيطرة على ألسنة اللهب والحيلولة دون امتدادها إلى المنازل والمزارع المجاورة، دون وقوع أية إصابات بشرية.

أسفر الحريق عن نفوق 16 رأسًا من الجاموس الحلاب، إلى جانب تدمير كامل لمحتويات المزرعة، وسط تقديرات أولية تشير إلى أن الخسائر المادية تجاوزت حاجز المليون ونصف جنيه.

وتكثف الجهات المعنية حاليًا جهودها لمعرفة أسباب الحريق، فيما خيّم الحزن على أهالي القرية تضامنًا مع صاحب المزرعة الذي فقد جزءًا كبيرًا من ثروته الحيوانية.

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