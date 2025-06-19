بلومبرج: قيادات عليا بالوكالات الفيدرالية الأمريكية بدأت الاستعداد للهجوم على إيران

أفادت وكالة بلومبرج، أن مسؤولين أمريكيون يستعدون لتوجيه ضربة على إيران في الأيام المقبلة.

وأشارت عن مصادر مطلعة إلى أن قيادات عليا في عدد من الوكالات الفيدرالية بدأت بالفعل الاستعداد لهجوم محتمل على إيران.

وأوضحت بلومبرج نقلًا عن مسؤول في البيت الأبيض، أن كل الخيارات لا تزال مطروحة على الطاولة.

وقبل قليل ذكرت شبكة "سي بي إس" عن مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أرجأ قرار الضربة ضد إيران.

وأضافت الشبكة أن ترامب اشترط أن تتخلى إيران عن برنامجها النووي، كي توقف الولايات المتحدة خطط مهاجمتها.

وأشارت الشبكة إلى أن المبعوث ستيف ويتكوف استمر في الاتصال بوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في الأيام الأخيرة، حتى حين كان ترامب يفكر بمهاجمة إيران.

وفي نفس السياق أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال"، يوم الأربعاء، إن ترامب، أبلغ كبار مساعديه بأنه وافق على خطط الهجوم على إيران.

وأضافت الصحيفة نقلًا عن ثلاثة أشخاص مطلعين أن ترامب كان يرجئ إصدار الأمر النهائي ليرى ما إذا كانت طهران ستتخلى عن برنامجها النووي.

وأكدت الصحيفة أن ترامب أبلغ كبار مساعديه بأنه وافق على خطط الهجوم على إيران دون أن يعطي الأمر للتنفيذ.

وكان ترامب قد قال في وقت سابق من يوم الأربعاء، إن سقوط النظام الحالي في إيران قد يحصل.

وذكر ترامب، أمام وسائل الإعلام، أن إسرائيل "تبلي بلاء حسنا"، مضيفًا "لم أتخذ بعد قرارًا نهائيًّا" بشأن ضرب إيران، مشيرًا إلى أن "التوصل إلى اتفاق أصبح أبعد".



وتابع: "سقوط النظام الحالي في إيران قد يحصل"، مؤكدا أنه لم يغلق الباب أمام عقد اجتماع مع إيران "ومن الممكن التوصل إلى اتفاق".

وأردف قائلا: "المؤيدون لي لا يريدون رؤية إيران تمتلك سلاحًا نوويًّا".

هذا وقال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث، لأعضاء مجلس الشيوخ، الأربعاء، إن البنتاجون قدّم خيارات محتملة للرئيس ترامب، بشأن الحرب بين إسرائيل وإيران.

وأوضح هيجسيث، في استجواب أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الأمريكي، أنه يتم توفير أقصى حماية للقوات للقوات الأمريكية في الشرق الأوسط.

وأشار إلى أن ترامب يبحث ما إذا كان "سيزود إسرائيل بقنبلة (اختراق المخابئ) لضرب قلب برنامج إيران النووي، الأمر الذي يتطلب طيارين أمريكيين يقودون قاذفة الشبح بي-2".

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