سالزبورج يهزم باتشوكا المكسيكي في كأس العالم للأندية

كأس العالم للأندية، فاز ريد بول سالزبورج النمساوي على باتشوكا المكسيكي بهدفين مقابل هدف بالجولة الأولى من دور المجموعات لكأس العالم للأندية.

وتأخر فريق باتشوكا المكسيكي بهدف نظيف أمام ريد بول سالزبورج النمساوي، في الشوط الأول.

وسجل هدف سالزبورج اللاعب أوسكار جلوخ في الدقيقة 42 من الشوط الأول ثم عاد باتشوكا وسجل التعادل في الشوط الثاني عن طريق جونزاليس إلا أن جلوخ سجل هدف الفوز لصالح الفريق النمساوي.

وأعلن حكم مباراة باتشوكا المكسيكي وريد بول سالزبورج النمساوي، إيقاف المواجهة بسبب سوء الأحوال الجوية في ملعب المباراة بالولايات المتحدة الأمريكية قبل أن يتم استئنافها بعد ساعة كاملة.

وطلب الحكم الجزائري مصطفى غربال من لاعبي الفريقين في منتصف الشوط الثاني الدخول إلى غرف تبديل الملابس، كما أُمر الحضور بمغادرة المدرجات خوفا من الصواعق.

وكانت النتيجة تشير إلى تقدم سالزبورج 1-صفر قبل التوقف، وفور إخلاء الملعب بدأ هطول الأمطار بغزارة.

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وقال النادي النمساوي عبر منصة إكس "تم تعليق المباراة بسبب العاصفة الوشيكة".

وهذه هي المباراة الثانية التي تؤثر عليها أحوال الطقس، بعدما تأجلت انطلاقة مواجهة ماميلودي صن دوانز وأولسان في أورلاندو يوم الثلاثاء الماضي.

ويلعب فريقي باتشوكا وسالزبورج ضمن المجموعة الـ8 رفقة فريقي ريال مدريد والهلال السعودي.

تعادل درامي بين ريال مدريد والهلال

وخطف الهلال السعودي تعادلًا دراميًّا 1-1 أمام ريال مدريد الإسباني في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب هارد روك، ضمن منافسات الجولة الأولى من كأس العالم للأندية 2025.

في الدقيقة 34، في أول ظهور هجومي لفريق ريال مدريد، أحرز الفريق الملكي هدف التقدم من هجمة مرتدة وانطلاقة من رودريجو مررها عرضية مرت من أمام دفاع الهلال وصلت عند جونزالو جارسيا سددها من فوق بونو إلى داخل الشباك.

وفي الدقيقة 39، احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح الهلال السعودي حصل عليها ليوناردو ضد أسينسيو، ليتصدى لها روبن ويسددها بنجاح، لينتهي الشوط الأول بتعادل الفريقين 1/1.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، أهدر فالفيردي لاعب ريال مدريد ركلة جزاء بعد أن تصدى لها حارس الهلال ياسين بونو.

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