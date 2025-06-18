الخميس 19 يونيو 2025
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الأرصاد تعلن درجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس

درجات الحرارة غدا،
درجات الحرارة غدا، فيتو
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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية،  درجات الحرارة غدًا الخميس حيث يسود طقس مائل للحرارة إلى حار على أغلب الأنحاء وعلى السواحل الشمالية الغربية وشديد الحرارة على الجنوب، معتدل الحرارة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس غدا الخميس 19-6-2025 في محافظة الفيوم

حالة الطقس اليوم الأربعاء 18-6- 2025 بوادي النطرون


طقس الغد في الصباح الباكر وليلا

كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود طقس معتدل الحرارة في أول الليل وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء وعلى جنوب الصعيد.


وفي ما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى   23  ودرجة الحرارة العظمى 33

العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 35

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى  21 و درجة الحرارة العظمى 35

بنها: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى  34

الإسكندرية:درجة الحرارة 20 ودرجة الحرارة العظمى 30

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 20 ودرجة الحرارة العظمى 29

مطروح:درجة الحرارة 22 ودرجة الحرارة العظمى 28

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 20  و درجة الحرارة العظمى 35

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى 32

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 29

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 34

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى  35

السويس: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى: 34

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 27 ودرجة الحرارة العظمى 39

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 26 ودرجة الحرارة العظمى 36

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 35

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى  22 ودرجة الحرارة العظمى 35

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 36

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 21  ودرجة الحرارة العظمى:  36

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى  23 ودرجة الحرارة العظمى 37

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 25 ودرجة الحرارة العظمى 40

أسوان: درجة الحرارة  23  ودرجة الحرارة العظمى 41

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