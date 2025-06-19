الخميس 19 يونيو 2025
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رياضة

3 غيابات مؤثرة في الأهلي أمام بالميراس الليلة

إمام عاشور لاعب الأهلي
إمام عاشور لاعب الأهلي

يفتقد النادي الأهلي للعديد من العناصر المهمة في قائمته التي تستعد لخوض مباراة بالميراس البرازيلي الليلة في كأس العالم للأندية. 

ويغيب عن الأهلي في مباراة اليوم أحمد نبيل كوكا للإصابة في الركبة، وإمام عاشور للإصابة في عظمة الترقوة، بالإضافة إلى طاهر محمد طاهر الذي يعاني من الإصابة بشد في منشأ العضلة الأمامية. 

امام عاشور لاعب الأهلي 
امام عاشور لاعب الأهلي 

يستعد النادي الأهلي لمواجهة بالميراس البرازيلي اليوم في ثاني جولات المجموعة الأولى بكأس العالم للأندية

موعد مباراة الأهلي وبالميراس 

مباراة الأهلى وبالميراس البرازيلي تقام في السابعة مساء اليوم الخميس بتوقيت القاهرة على ملعب ميتلايف في نيوجيرسي، بالجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم للأندية.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد بالميراس 

ويمكن مشاهدة مباراة بالميراس والأهلي عبر قنوات “MBC” و“DAZN” الحاصلة على حقوق إذاعة مباريات كأس العالم للأندية 2025 في مصر والشرق الأوسط والوطن العربي.

وكان الأهلي افتتح مواجهاته بالبطولة أمام إنتر ميامي الأمريكي، على ملعب هارد روك في ميامي، وانتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف في حين تعادل بالميراس امام بورتو البرتغالي أيضا سلبيا.

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الأهلي إمام عاشور الاهلي وبالميراس

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