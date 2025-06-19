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رياضة

موعد مباراة الأهلي وبالميراس والقناة الناقلة

الأهلي وبالميراس
الأهلي وبالميراس

يستعد النادي الأهلي لمواجهة بالميراس البرازيلي اليوم في ثاني جولات المجموعة الأولى بكأس العالم للأندية

موعد مباراة الأهلي وبالميراس 

مباراة الأهلى وبالميراس البرازيلي تقام في السابعة مساء اليوم الخميس بتوقيت القاهرة على ملعب ميتلايف في نيوجيرسي، بالجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم للأندية.

 

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد بالميراس 

ويمكن مشاهدة مباراة بالميراس والأهلي عبر قنوات “MBC” و“DAZN” الحاصلة على حقوق إذاعة مباريات كأس العالم للأندية 2025 في مصر والشرق الأوسط والوطن العربي.

 

وكان الأهلي افتتح مواجهاته بالبطولة أمام إنتر ميامي الأمريكي، على ملعب هارد روك في ميامي، وانتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف في حين تعادل بالميراس امام بورتو البرتغالي أيضا سلبيا.

 

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الأهلي بالميراس الاهلي وبالميراس

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