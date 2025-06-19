مسؤول بريطاني: جميع الخيارات مطروحة في دخول واشنطن الحرب

نقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن مسؤول بريطاني أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يريد الضغط على إيران للتوصل إلى اتفاق.

وأضاف: "يبدو أنه لا يرغب في خوض حرب".

وعقب ما نقلته صحيفة "وول ستريت جورنال" عن ترامب بأنه وافق على خطط مهاجمة إيران، قال المسؤول البريطاني إنه "لا وضوح بشأن خطة الولايات المتحدة بشأن المنطقة" وأعرب عن اعتقاده بأن "جميع الخيارات مطروحة".

وأشار المسؤول إلى أن واشنطن "قد تطلب نشر مقاتلات في القاعدة البريطانية بقبرص"، مؤكدًا أن بلاده "لم تتلق طلبًا رسميًّا بعد" بشأن ذلك.

وقال إن واشنطن يجب أن تبلغ لندن "بأي هجمات انطلاقًا من القاعدة البريطانية بقبرص أو دييجو جارسيا".

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