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رياضة

كأس العالم للأندية، باتشوكا يتأخر أمام سالزبورج في الشوط الأول

باتشوكا وسالزبورج،
باتشوكا وسالزبورج، فيتو

كأس العالم للأندية، تأخر فريق باتشوكا المكسيكي بهدف نظيف أمام ريد بول سالزبورج النمساوي، في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالم، المقامة حاليًّا في الولايات المتحدة الأمريكية، بمشاركة 32 فريقًا.

سجل هدف سالزبورج اللاعب أوسكار جلوخ في الدقيقة 42 من الشوط الأول.

ويلعب فريقي باتشوكا وسالزبورج ضمن المجموعة الـ8 رفقة فريقي ريال مدريد والهلال السعودي.

 

تعادل درامي بين ريال مدريد والهلال

وخطف الهلال السعودي تعادلًا دراميًّا 1-1 أمام ريال مدريد الإسباني في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب هارد روك، ضمن منافسات الجولة الأولى من كأس العالم للأندية 2025.

في الدقيقة 34، في أول ظهور هجومي لفريق ريال مدريد، أحرز الفريق الملكي هدف التقدم من هجمة مرتدة وانطلاقة من رودريجو مررها عرضية مرت من أمام دفاع الهلال وصلت عند جونزالو جارسيا سددها من فوق بونو إلى داخل الشباك.

وفي الدقيقة 39، احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح الهلال السعودي حصل عليها ليوناردو ضد أسينسيو، ليتصدى لها روبن ويسددها بنجاح، لينتهي الشوط الأول بتعادل الفريقين 1/1.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، أهدر فالفيردي لاعب ريال مدريد ركلة جزاء بعد أن تصدى لها حارس الهلال ياسين بونو.

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