مباريات اليوم في كأس العالم للأندية 2025، أبرزها مواجهة الأهلي وبالميراس

مباريات اليوم، تقام اليوم الخميس، عدد من المباريات الهامة والقوية، في بطولة كأس العالم للأندية، المقامة حاليًّا في الولايات المتحدة الأمريكية، بمشاركة 32 فريقًا.

وتقام اليوم المباريات التالية:

العين الإماراتي × يوفنتوس الإيطالي - 4 صباحًا | منصة DZAN.

الأهلي × بالميراس البرازيلي - 7 مساء | إم بي سي مصر 2.

إنتر ميامي × بورتو - 10 مساء | إم بي سي مصر 2.

لاعب جديد يغيب عن مباراة الأهلي

وأعلن النادي الأهلي رسميًّا، غياب لاعب جديد عن مباراة بالميراس البرازيلي، غدًا الخميس، في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية.

وأكد الأهلي في بيان رسمي، أن أحمد نبيل كوكا لاعب الفريق سيغيب عن مواجهة بالميراس البرازيلي في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى، لبطولة كأس العالم للأندية 2025، بسبب إصابته بكدمة في الركبة تعرض لها خلال مشاركته مع الأهلي في مواجهة إنتر ميامي الأمريكي في الجولة الأولى، والتي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

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