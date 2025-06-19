الخميس 19 يونيو 2025
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خارج الحدود

التلفزيون الإيراني: بدء الموجة 13 من "عمليات الوعد الصادق 3" عبر إطلاق صواريخ ثقيلة وبعيدة المدى

إطلاق صواريخ ثقيلة
إطلاق صواريخ ثقيلة وبعيدة المدى، فيتو

أفاد التلفزيون الإيراني، ببدء الموجة 13 من "عمليات الوعد الصادق 3" عبر إطلاق صواريخ ثقيلة وبعيدة المدى.

وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، رصد إطلاق صواريخ من إيران تجاه أراضي إسرائيل.


وأشار المتحدث إلى أن "منظومات الدفاع الجوي تعمل على اعتراض هذا التهديد"، داعيًا الجمهور إلى "دخول المناطق المحمية فور تلقي الإنذار، والبقاء فيها حتى إشعار آخر".

وأضاف: "لن يُسمح بالخروج من المنطقة المحمية إلا بعد تلقي تعليمات صريحة؛ وعليكم مواصلة العمل وفق تعليمات قيادة الجبهة الداخلية".

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الوعد الصادق 3 التلفزيون الإيراني صواريخ ثقيلة جيش الإحتلال الإسرائيلي منظومات الدفاع الجوي

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