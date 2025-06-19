الخميس 19 يونيو 2025
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انفوجراف

ضرب تل أبيب بعد 7 دقائق فقط من إطلاقه.. «سجيل» صاروخ إيراني مرعب يدخل على خط المواجهة ضد إسرائيل (إنفوجراف)

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إسرائيل الوعد الصادق 3 إيران صاروخ سجيل عملية الوعد الصادق 3

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