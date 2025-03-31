بايرن ميونخ يزف نبأ سارا بشأن عملاق حراسة المرمى

أعلن بايرن ميونخ الألماني، نبأ سعيدا عن نجمه وقائده المخضرم مانويل نوير حارس مرمى الفريق.

وأشار البافاري في بيان، عبر موقعه الرسمي، إلى أن نوير تمكن من أداء فقرة تدريبية كاملة بالجري حول الملعب، صباح اليوم الإثنين.

وأضاف أن نوير، البالغ من العمر 39 عاما، غاب عن التدريبات مؤخرا بسبب إصابته في عضلة الساق أثناء التعافي من شد عضلي، تعرض له في مباراة باير ليفركوزن في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتابع البيان "لقد تمكن قائد الفريق الآن من الركض مجددا في خطوة متقدمة نحو عودته للملاعب".

وأصيب نوير خلال الاحتفال بهدف للبايرن أمام ليفركوزن في 6 مارس الجاري، وتجددت الإصابة أثناء تدريبات الفريق، يوم 22 من نفس الشهر.

مباراة بايرن ميونخ المقبلة

ويستعد بايرن ميونخ لمباراة خارج ملعبه أمام أوجسبورج، يوم الجمعة المقبل، وبعدها بأربعة أيام، سيستقبل إنتر ميلان في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.

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